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スポーツ庁「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門」に認定
NGK株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）はこのたび、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門２０２６」において、認定企業に選定されました。
「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門」は、障がいの有無にかかわらず、誰もがスポーツに親しめる社会の実現に向け、パラスポーツ団体や自治体などと連携し、優れた取り組みを行う企業・団体を認定する制度です。当社は、地域や関係機関と連携し、パラスポーツの普及・支援に継続的に取り組んできた点が評価され、今回の認定に至りました。
当社は2020年から車いすテニスへの支援をしています。選手が安心して練習に取り組める環境づくりを目的に、諸の木テニス倶楽部（名古屋市緑区）のバリアフリー化やコート整備を進め、練習環境の拡充に注力してきました。また、2021年には一般社団法人日本車いすテニス協会とオフィシャルパートナー契約を締結し、同協会と連携した車いすテニスの普及や選手育成の支援にも取り組むとともに、現在は愛知県を拠点に活動する選手5人への継続的な支援も行っています。
このほか、電動車いすサッカークラブへの協賛など、競技内容や参加者の特性に応じた多様なパラスポーツ支援にも取り組んでいます。こうした取り組みを競技団体や地域と連携して進めることで、パラスポーツに触れる機会の創出につなげています。
NGKグループは、障がい者支援や地域のスポーツ振興に継続して取り組み、誰もがスポーツを楽しみ、挑戦できる環境づくりに貢献していきます。
■ 認定概要
・制度名 ： スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門2026
・主管 ： スポーツ庁
・認定期間 ： 2026年3月〜2026年12月
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 狩谷、井上 TEL : 052-872-7980
関連リンク
NGKグループ社会貢献活動
https://www.ngk.co.jp/sustainability/social/
スポーツエールカンパニー
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048_00005.htm
「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門」は、障がいの有無にかかわらず、誰もがスポーツに親しめる社会の実現に向け、パラスポーツ団体や自治体などと連携し、優れた取り組みを行う企業・団体を認定する制度です。当社は、地域や関係機関と連携し、パラスポーツの普及・支援に継続的に取り組んできた点が評価され、今回の認定に至りました。
このほか、電動車いすサッカークラブへの協賛など、競技内容や参加者の特性に応じた多様なパラスポーツ支援にも取り組んでいます。こうした取り組みを競技団体や地域と連携して進めることで、パラスポーツに触れる機会の創出につなげています。
NGKグループは、障がい者支援や地域のスポーツ振興に継続して取り組み、誰もがスポーツを楽しみ、挑戦できる環境づくりに貢献していきます。
■ 認定概要
・制度名 ： スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門2026
・主管 ： スポーツ庁
・認定期間 ： 2026年3月〜2026年12月
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 狩谷、井上 TEL : 052-872-7980
関連リンク
NGKグループ社会貢献活動
https://www.ngk.co.jp/sustainability/social/
スポーツエールカンパニー
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048_00005.htm