「エディオン丸亀店」移転増床オープンのお知らせ

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※画像はイメージです。また、移転を機に新たに取り扱いを開始した玩具やトレカを展開し、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、品揃えを豊富に取り揃えております。■お客様に売場で“季節”や“旬”の家電を感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、母の日や梅雨対策にぴったりな家電の提案や、アウトドアや防災にもオススメのポータブル電源の提案などをいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。※画像はイメージです。■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。※画像はイメージです。【エディオン丸亀店 各種サービス】■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。