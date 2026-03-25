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「エディオン丸亀店」移転増床オープンのお知らせ
当社は、2013年9月のオープン以来約12年間ご愛顧いただいておりました「エディオンゆめタウン丸亀北店」を、丸亀市田村町の国道11号線と県道206号線に面した角地に移転し、2026年4月17日（金）に「エディオン丸亀店」として、新たにオープンいたします。
当社のコーポレートメッセージであります「買って安心 ずっと満足」のもと、お客様の暮らしに合った最適な商品のご提案や、きめ細かなサービス・修理対応をおこない、末永くご愛顧いただける店舗を目指してまいります。
【エディオン丸亀店 オープニング3日間限定イベント】（4月17日〜4月19日）
■各日、先着200名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■エディオン丸亀店で、期間中に合計3,000円（税込）以上お買い上げのお客様はスイーツが当たる抽選会にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。 ※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン丸亀店 特長】
■テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
の生活家電商品、パソコン・プリンターなどの情報家電商品、docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobile、EDION SIM、iPhone含むSIMフリー端末などの通信機器、
電池・管球・プリンターインクなどの最寄り品を取り扱う、総合家電専門店です。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能ステ
ィッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際
に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
また、移転を機に新たに取り扱いを開始した玩具やトレカを展開し、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、品揃えを豊富に取り揃えております。
※画像はイメージです。
■お客様に売場で“季節”や“旬”の家電を感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、母の日や梅雨対策にぴったりな家電の提案や、アウトドアや防災にもオススメのポータブル電源の提案などをいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
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■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。
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【エディオン丸亀店 各種サービス】
■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。
※画像はイメージです。
■エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
【エディオン丸亀店 概要】
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【エディオン丸亀店 アクセスマップ】