東京家政大学児童学科が2027年度から履修モデル群「スタディーズカリキュラム」を導入 ― 学生それぞれが興味ある分野を選び専門性を深められる新体制へ

東京家政大学児童学科が2027年度から履修モデル群「スタディーズカリキュラム」を導入 ― 学生それぞれが興味ある分野を選び専門性を深められる新体制へ