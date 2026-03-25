こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京家政大学児童学科が2027年度から履修モデル群「スタディーズカリキュラム」を導入 ― 学生それぞれが興味ある分野を選び専門性を深められる新体制へ
東京家政大学（東京都板橋区／学長：井上俊哉）児童学部児童学科では、2027年度入学生から履修モデル群「スタディーズカリキュラム」の導入を予定している。この制度は、学生がそれぞれの興味関心を深めながら、自分の学びたいことを選択して探究することができるもの。より高度な専門性の獲得を目的として、「こども心理」「保育デザイン」「子育て支援」「アクティブ表現」の4つの「スタディーズ」を設置する。学生は3年次に、興味や将来の方向性に応じてそのうちの1つを選択可能。また、各スタディーズには修了時に取得できる「J-Kasei修了証」が設けられている。
社会や生活様式の変化に伴い、こどもや子育て、保育の課題に向き合う人材のニーズがあらゆる場面で高まっている。
こうした背景をふまえ、東京家政大学では2027年4月から児童学科において、学生一人ひとりが自分に合った学びをこれまで以上に自由に選び、自らの専門性として深められる新たな体制をスタートさせる。
同大の児童学科は60年を超える歴史を持ち、多くの保育教諭・幼稚園教諭・保育士を養成してきた。スタディーズカリキュラムにおいても、そうしたノウハウを活用しながら、それぞれの得意なことや個性を伸ばして、「こども理解のスペシャリスト」を目指すことができる。
また、スタディーズの修了時には、それぞれの学びを通して獲得した児童学分野の知識やスキルを、児童学科独自の「J-Kasei修了証」を発行して証明する。
学びたいことを選択して追求することで、学生一人ひとりが自分らしく学び、「好き」を活かして「得意」を伸ばすことができる環境が、より整備される。
■スタディーズカリキュラム
《概要》
・学びの内容ごとに区別された科目のまとまり、履修する科目グループのこと
・3年次に4つの「スタディーズ」から自分の興味や将来の方向性に応じて、1つ選択
・各スタディーズにJ-Kasei修了証を設け、学修のゴールを分かりやすく設定
●「こども心理」スタディーズ
こどもや家族の幸せを実現するために必要な、心理・福祉の知識とスキルを身につける。
・学びのキーワード
こどもの心理、こどもの権利、相談支援、インクルーシブ保育
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kaseiこども心理修了証
●「保育デザイン」スタディーズ
保育の環境デザインやこどもの遊びを豊かにするために必要な、知識とスキルを実践を通じて身につける。
・学びのキーワード
保育の環境、遊びデザイン、紙芝居・絵本、海外の保育
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kasei保育デザイン修了証
●「子育て支援」スタディーズ
こども・子育てを支える地域社会を実現するために必要な、知識とスキルを実践を通じて身につける。
・学びのキーワード
well-being、家族、地域連携、病児の保育
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kasei子育て支援実践修了証
●「アクティブ表現」スタディーズ
こどものからだと表現を豊かに育むために必要な、知識とスキルを実践を通じて身につける。
・学びのキーワード
クリエイティブ、身体表現、造形表現、音楽表現
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kaseiアートパフォーマンス修了証
※内容は設置構想中であり、変更となる場合があります。
○東京家政大学 児童学部児童学科 特設サイト
https://child-education.tokyo-kasei-univ.jp/
▼本件に関するお問い合わせ先
東京家政大学 広報・宣伝部
TEL：03-3961-5690
E-mail： koho(at)tokyo-kasei.ac.jp ※送信の際は、（at）を＠に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
こうした背景をふまえ、東京家政大学では2027年4月から児童学科において、学生一人ひとりが自分に合った学びをこれまで以上に自由に選び、自らの専門性として深められる新たな体制をスタートさせる。
同大の児童学科は60年を超える歴史を持ち、多くの保育教諭・幼稚園教諭・保育士を養成してきた。スタディーズカリキュラムにおいても、そうしたノウハウを活用しながら、それぞれの得意なことや個性を伸ばして、「こども理解のスペシャリスト」を目指すことができる。
また、スタディーズの修了時には、それぞれの学びを通して獲得した児童学分野の知識やスキルを、児童学科独自の「J-Kasei修了証」を発行して証明する。
学びたいことを選択して追求することで、学生一人ひとりが自分らしく学び、「好き」を活かして「得意」を伸ばすことができる環境が、より整備される。
■スタディーズカリキュラム
《概要》
・学びの内容ごとに区別された科目のまとまり、履修する科目グループのこと
・3年次に4つの「スタディーズ」から自分の興味や将来の方向性に応じて、1つ選択
・各スタディーズにJ-Kasei修了証を設け、学修のゴールを分かりやすく設定
●「こども心理」スタディーズ
こどもや家族の幸せを実現するために必要な、心理・福祉の知識とスキルを身につける。
・学びのキーワード
こどもの心理、こどもの権利、相談支援、インクルーシブ保育
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kaseiこども心理修了証
●「保育デザイン」スタディーズ
保育の環境デザインやこどもの遊びを豊かにするために必要な、知識とスキルを実践を通じて身につける。
・学びのキーワード
保育の環境、遊びデザイン、紙芝居・絵本、海外の保育
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kasei保育デザイン修了証
●「子育て支援」スタディーズ
こども・子育てを支える地域社会を実現するために必要な、知識とスキルを実践を通じて身につける。
・学びのキーワード
well-being、家族、地域連携、病児の保育
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kasei子育て支援実践修了証
●「アクティブ表現」スタディーズ
こどものからだと表現を豊かに育むために必要な、知識とスキルを実践を通じて身につける。
・学びのキーワード
クリエイティブ、身体表現、造形表現、音楽表現
・授与するJ-Kasei修了証
J-Kaseiアートパフォーマンス修了証
※内容は設置構想中であり、変更となる場合があります。
○東京家政大学 児童学部児童学科 特設サイト
https://child-education.tokyo-kasei-univ.jp/
▼本件に関するお問い合わせ先
東京家政大学 広報・宣伝部
TEL：03-3961-5690
E-mail： koho(at)tokyo-kasei.ac.jp ※送信の際は、（at）を＠に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/