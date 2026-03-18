削除したLINEアルバムの復元方法
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」新機能が3月9日（月）発表されました。今回のアップデートでは、トーク履歴の復元精度を改善しました。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/ArNFj
LINEの不要なアルバムを削除してしまった後に、復元したいとお悩みになった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論としては、LINEのアルバムは一度削除してしまうと復元ができません。
こちらの記事ではLINEのアルバムについてと復元方法について紹介していきます。
Part1.LINEのアルバムについてと削除方法
LINEのアルバム機能とは、トーク単位で写真を追加していって保存しておくことができる機能です。同じトークルームに参加しているユーザー同士で、アルバムの写真を共有できるため、非常に便利な機能といえるでしょう。
１つのトークルームあたり、最大１００個のアルバムが作成可能です。また、それぞれのアルバムには最大１０００枚の写真・１００本の動画（５分未満）が保存可能です。
アルバムを削除する手順は以下の通りです。ただし、一度削除したアルバムは復元できなくなってしまうため、注意してください。
1.削除したいアルバムのあるトークルームを開きます。
2.右上の「三」アイコンをタップします。
3.トークメニューの「アルバム」を選択して、削除したいアルバムの右端にある「…」をタップします。
4.「アルバムの削除」を選択して、削除を行えば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343668/images/bodyimage1】
Part2.削除したLINEアルバムの復元方法
iPhone
解決策1.iCloudバックアップから復元する
iPhoneの場合、iCloudバックアップからトーク履歴を復元することができます。
１．LINEを一度アンインストールして、再度インストールします。
２．LINEを立ち上げて、ログインしてください。
３．「トーク履歴の復元」の画面が表示されたら、「トーク履歴の復元」ボタンを押してください。
ただし、この手順で復元を行う場合LINEのバックアップを取得しておくようにしなければいけません。
そのため、バックアップ設定を有効にしておくようにしましょう。
解決策2.iTunesのバックアップから復元する
iTunesを用いてバックアップを行なうことも可能です。ただし、iPhoneの全てのデータが復元対象になるため、大切なデータは事前に退避させておくようにしましょう。
その上で以下の手順で復元を行ってください。
1.パソコンとiPadを充電ケーブルで接続します。
2.パソコンを起動し、iTunesを立ち上げてください。
3.画面左上にあるデバイスのマークを選択します。
4.「バックアップを復元」をクリックして、復元を行えば完了です。
Android
解決策1.GoogleDriveのバックアップから復元する
Androidの場合、Googleドライブのバックアップからトーク履歴を復元することが可能です。
１．LINEを起動し、「設定」画面を開きます。
２．「トークのバックアップ・復元」を選択してください。
３．Googleアカウントにログインして、「復元する」をタップします。バックアップの中から復元したい日付のものを選
択してください。
復元を進めていって、バックアップが完了するまでお待ちください。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/ArNFj
LINEの不要なアルバムを削除してしまった後に、復元したいとお悩みになった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論としては、LINEのアルバムは一度削除してしまうと復元ができません。
こちらの記事ではLINEのアルバムについてと復元方法について紹介していきます。
Part1.LINEのアルバムについてと削除方法
LINEのアルバム機能とは、トーク単位で写真を追加していって保存しておくことができる機能です。同じトークルームに参加しているユーザー同士で、アルバムの写真を共有できるため、非常に便利な機能といえるでしょう。
１つのトークルームあたり、最大１００個のアルバムが作成可能です。また、それぞれのアルバムには最大１０００枚の写真・１００本の動画（５分未満）が保存可能です。
アルバムを削除する手順は以下の通りです。ただし、一度削除したアルバムは復元できなくなってしまうため、注意してください。
1.削除したいアルバムのあるトークルームを開きます。
2.右上の「三」アイコンをタップします。
3.トークメニューの「アルバム」を選択して、削除したいアルバムの右端にある「…」をタップします。
4.「アルバムの削除」を選択して、削除を行えば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343668/images/bodyimage1】
Part2.削除したLINEアルバムの復元方法
iPhone
解決策1.iCloudバックアップから復元する
iPhoneの場合、iCloudバックアップからトーク履歴を復元することができます。
１．LINEを一度アンインストールして、再度インストールします。
２．LINEを立ち上げて、ログインしてください。
３．「トーク履歴の復元」の画面が表示されたら、「トーク履歴の復元」ボタンを押してください。
ただし、この手順で復元を行う場合LINEのバックアップを取得しておくようにしなければいけません。
そのため、バックアップ設定を有効にしておくようにしましょう。
解決策2.iTunesのバックアップから復元する
iTunesを用いてバックアップを行なうことも可能です。ただし、iPhoneの全てのデータが復元対象になるため、大切なデータは事前に退避させておくようにしましょう。
その上で以下の手順で復元を行ってください。
1.パソコンとiPadを充電ケーブルで接続します。
2.パソコンを起動し、iTunesを立ち上げてください。
3.画面左上にあるデバイスのマークを選択します。
4.「バックアップを復元」をクリックして、復元を行えば完了です。
Android
解決策1.GoogleDriveのバックアップから復元する
Androidの場合、Googleドライブのバックアップからトーク履歴を復元することが可能です。
１．LINEを起動し、「設定」画面を開きます。
２．「トークのバックアップ・復元」を選択してください。
３．Googleアカウントにログインして、「復元する」をタップします。バックアップの中から復元したい日付のものを選
択してください。
復元を進めていって、バックアップが完了するまでお待ちください。