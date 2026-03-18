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【コートヤード・バイ・マリオット白馬】 長野名物ソースカツ×丸ごとカマンベール春薫る山の恵みとともに「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー」を発売
期間：2026年4月1日(水)〜5月31日(日)
コートヤード・バイ・マリオット 白馬（所在地：長野県北安曇郡白馬村、総支配人：大平 兼太郎）は、2026年4月1日（水）〜5月31日（日）の期間、信州郷土料理を視覚と味覚で楽しんでいただける期間限定グルメバーガー「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー白馬そだちのイチゴと2種のキャベツのサラダ」を発売いたします。
季節ごとに変わる、地元食材・郷土料理にスポットを当てたグルメバーガー。今春の主役は白馬の自然が育てた白馬豚を厚切りにし、香ばしく揚げた長野名物のソースカツ。そこへカマンベールチーズを丸ごと合わせ、濃厚な旨みにまろやかなコクを重ねました。安曇野産わさびを効かせたタルタルソースが後味を引き締め、二種の千切りキャベツや白馬産の果実を使ったサラダ、ほろ苦い山菜の天ぷらが春の彩りを添えます。カットした瞬間にあふれるチーズのとろみが視覚的な高揚感を生み、旅先の記憶に残る味わいへと導きます。
雪解け水に潤う春の白馬の風景とともに、土地の恵みが織りなす味覚の余韻を春の滞在のひとときにお楽しみください。
■「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー
白馬そだちのイチゴと2種のキャベツのサラダ」について
厚切りの白馬豚ソースカツと丸ごとカマンベールを大胆に挟んだ贅沢なグルメバーガー。安曇野産わさびを効かせたタルタルソースが濃厚な旨みを引き立て、山菜や地元野菜の彩りが春の信州らしい余韻を添えます。食べ進めるほどに素材の重なりを楽しめる、満足感あふれる一品です。
「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー
白馬そだちのイチゴと2種のキャベツのサラダ」概要
期間： 2026年4月1日(水)〜5月31日(日)
料金： 5,200円
時間： 18:00〜22:00 (L.O. 21:00)
場所： レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 広報担当：吉田
TEL：0261-72-3511 FAX：0261-72-4401 E-mail： press@cyhakuba.com
コートヤード・バイ・マリオット 白馬（所在地：長野県北安曇郡白馬村、総支配人：大平 兼太郎）は、2026年4月1日（水）〜5月31日（日）の期間、信州郷土料理を視覚と味覚で楽しんでいただける期間限定グルメバーガー「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー白馬そだちのイチゴと2種のキャベツのサラダ」を発売いたします。
雪解け水に潤う春の白馬の風景とともに、土地の恵みが織りなす味覚の余韻を春の滞在のひとときにお楽しみください。
■「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー
白馬そだちのイチゴと2種のキャベツのサラダ」について
厚切りの白馬豚ソースカツと丸ごとカマンベールを大胆に挟んだ贅沢なグルメバーガー。安曇野産わさびを効かせたタルタルソースが濃厚な旨みを引き立て、山菜や地元野菜の彩りが春の信州らしい余韻を添えます。食べ進めるほどに素材の重なりを楽しめる、満足感あふれる一品です。
「安曇野わさび薫る 白馬豚カツ×カマンベールバーガー
白馬そだちのイチゴと2種のキャベツのサラダ」概要
期間： 2026年4月1日(水)〜5月31日(日)
料金： 5,200円
時間： 18:00〜22:00 (L.O. 21:00)
場所： レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 広報担当：吉田
TEL：0261-72-3511 FAX：0261-72-4401 E-mail： press@cyhakuba.com