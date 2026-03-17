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ルコックスポルティフ ゴルフから懐かしの三角形ロゴが限定復活 ゴルフ５限定「アーカイブデザインコレクション」発売
〜あの愛されたデザインが進化してよみがえる〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、ルコックスポルティフ ゴルフの「アーカイブデザインコレクション」を、ゴルフ５限定商品(※)として、全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて発売します。
※デサントストア(公式オンライン)でも発売
本コレクションは、ルコックスポルティフが30年以上にわたりゴルフカテゴリーで培ったアーカイブから、反響の大きかったデザインを落とし込みつつ、ブランドの象徴である雄鶏のロゴに関しても、現在は使用されていない三角形に囲まれたロゴをデザインとして採用した特別なコレクションです。
さらに、ルコックスポルティフを展開する株式会社デサントの研究開発拠点であるDISC(DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX)での知見をもとに、ゴルフスイング時に身体へかかるストレスを分析。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。デザインの魅力とプレー時の快適性を両立させています。
2026年春夏シーズンの新作として、半袖シャツ4型、ロングパンツ2型の計6型が登場。ブランドアンバサダーである武井壮さんが着用するビジュアルとともに展開します。
■コレクションの特徴
1.懐かしの三角形ロゴを限定復活したアーカイブデザイン
本コレクションでは、ロゴ変更により現在は使用されていない三角形ロゴを、デザインとして限定復活。三角形ロゴを取り入れたデザインが購入できるのは、本コレクションのみです。
過去反響が大きく人気を集めたデザインをベースに、スポーティーさと力強さ、上品さを兼ね備えたアーカイブデザインに仕上げました。
商品ラインナップにあるトップスは、襟元や胸元に配置されたロゴやグラフィックがスポーティーな存在感を演出。異なるフォントやモチーフを組み合わせながらも一着の中でバランスよくまとめることで、着る人の気持ちを高めるようなデザインを目指しました。
2.「気持ちよく振り切る」ためのストレスマッピング設計
本コレクションのアイテムには、デサントの研究開発拠点「DISC（DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX）」での知見をもとに、ゴルフスイング時に身体にかかる負担や動きの大きい部分を分析した「ストレスマッピング」を活用しています。
トップスでは肩甲骨まわりの動きに配慮し、スイング時の伸びやねじれに対応する設計を採用。パンツでは膝やヒップ部分にゆとりを持たせた立体パターンにすることで、スムーズな動きをサポートします。
スイング時のストレスを軽減し、ゴルファーが気持ちよくクラブを振り切ることを目指した設計になっています。
【アーカイブデザインコレクション 特集ページ】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/golf_lcg_archive_collection_26ss.aspx
■商品ラインナップ
ストレスマッピングアーカイブ半袖シャツ LG6SHSA3M
カラー：レッド/ホワイト/ブラック \10,450（税込）
胸元のデザインが印象的なアーカイブデザインの半袖シャツ。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。上品な鹿の子素材を使用し、スポーティーでありながら洗練された印象に仕上げました。
ストレスマッピングロゴマーキング半袖シャツ LG6SHSA5M
カラー：ホワイト/レッド/ネイビー \10,450（税込）
袖のデザインが印象的な半袖シャツ。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。肌触りのよい素材を使用し、プレー中も快適な着心地を提供します。
ストレスマッピングミニ千鳥半袖シャツ LG6SHSA7M
カラー：ブラック/ネイビー/ライトグレー \10,450（税込）
上品なミニ千鳥柄を採用した半袖シャツ。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。クラシックなデザインとスポーティーな機能性を兼ね備えた一着です。
ストレスマッピングシャンブレー半袖シャツ LG6SHSA6M
カラー：ホワイト/ネイビー/レッド \9,790（税込）
シャンブレー素材を使用したカジュアルな風合いのボタンダウン半袖シャツ。肩甲骨まわりの動きに配慮した設計により、ゴルフスイング時のストレスを軽減し、快適なプレーをサポートします。
ストレスマッピング2WAYストレッチロングパンツ LG6SLPA2M
カラー：ホワイト/ネイビー/ブラック \10,450（税込）
ゴルフスイング時の動きを分析して設計されたロングパンツ。膝まわりにゆとりを持たせた設計と、ヒップ部分の立体的なパターンによりスムーズな動きをサポートします。スポーティーで上品なデザインと、スマートなシルエットを両立しました。
ストレスマッピングミニ千鳥ストレッチロングパンツ LG6SLPA3M
カラー：ネイビー/グレー/ライトグレー \11,880（税込）
上品な千鳥柄を織りで表現したロングパンツ。ヒップ部分の立体設計や膝まわりのゆとりにより、スイング時の動きをサポートします。快適な動きやすさと、クラシックなデザインを兼ね備えた一本です。
【本コレクション取り扱い店舗】
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
ルコックスポルティフ ゴルフについて
・公式ブランドサイト・オンラインストア：https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/golf/
・公式フェイスブック：https://www.facebook.com/lecoqgolf.jp
・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/lecoqgolf_jp/
1882年にフランスで生まれたスポーツブランド。
フランスを感じるデザインと快適な着心地で、自分らしく遊び心ある生活をサポートします。
昨年30周年を迎え、新たなスタートを切った2026年のルコックスポルティフ ゴルフ。ゴルフを愛する遊び心と共にゴルフ特化型の独自カッティングや機能性を備えたゴルフウェアを豊富に展開。ディテールまでこだわったキャディバッグやゴルフバッグ、ゴルフシューズなどのグッズもおすすめです。さまざまな組み合わせでおしゃれにコーディネートとゴルフプレーを楽しみましょう。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、ルコックスポルティフ ゴルフの「アーカイブデザインコレクション」を、ゴルフ５限定商品(※)として、全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて発売します。
※デサントストア(公式オンライン)でも発売
本コレクションは、ルコックスポルティフが30年以上にわたりゴルフカテゴリーで培ったアーカイブから、反響の大きかったデザインを落とし込みつつ、ブランドの象徴である雄鶏のロゴに関しても、現在は使用されていない三角形に囲まれたロゴをデザインとして採用した特別なコレクションです。
2026年春夏シーズンの新作として、半袖シャツ4型、ロングパンツ2型の計6型が登場。ブランドアンバサダーである武井壮さんが着用するビジュアルとともに展開します。
■コレクションの特徴
1.懐かしの三角形ロゴを限定復活したアーカイブデザイン
本コレクションでは、ロゴ変更により現在は使用されていない三角形ロゴを、デザインとして限定復活。三角形ロゴを取り入れたデザインが購入できるのは、本コレクションのみです。
過去反響が大きく人気を集めたデザインをベースに、スポーティーさと力強さ、上品さを兼ね備えたアーカイブデザインに仕上げました。
商品ラインナップにあるトップスは、襟元や胸元に配置されたロゴやグラフィックがスポーティーな存在感を演出。異なるフォントやモチーフを組み合わせながらも一着の中でバランスよくまとめることで、着る人の気持ちを高めるようなデザインを目指しました。
2.「気持ちよく振り切る」ためのストレスマッピング設計
本コレクションのアイテムには、デサントの研究開発拠点「DISC（DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX）」での知見をもとに、ゴルフスイング時に身体にかかる負担や動きの大きい部分を分析した「ストレスマッピング」を活用しています。
トップスでは肩甲骨まわりの動きに配慮し、スイング時の伸びやねじれに対応する設計を採用。パンツでは膝やヒップ部分にゆとりを持たせた立体パターンにすることで、スムーズな動きをサポートします。
スイング時のストレスを軽減し、ゴルファーが気持ちよくクラブを振り切ることを目指した設計になっています。
【アーカイブデザインコレクション 特集ページ】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/golf_lcg_archive_collection_26ss.aspx
■商品ラインナップ
ストレスマッピングアーカイブ半袖シャツ LG6SHSA3M
カラー：レッド/ホワイト/ブラック \10,450（税込）
胸元のデザインが印象的なアーカイブデザインの半袖シャツ。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。上品な鹿の子素材を使用し、スポーティーでありながら洗練された印象に仕上げました。
ストレスマッピングロゴマーキング半袖シャツ LG6SHSA5M
カラー：ホワイト/レッド/ネイビー \10,450（税込）
袖のデザインが印象的な半袖シャツ。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。肌触りのよい素材を使用し、プレー中も快適な着心地を提供します。
ストレスマッピングミニ千鳥半袖シャツ LG6SHSA7M
カラー：ブラック/ネイビー/ライトグレー \10,450（税込）
上品なミニ千鳥柄を採用した半袖シャツ。オリジナルの立体的なパターンを施すことで、ゴルファーが「気持ちよく振り切る」ことを目指した設計を採用。クラシックなデザインとスポーティーな機能性を兼ね備えた一着です。
ストレスマッピングシャンブレー半袖シャツ LG6SHSA6M
カラー：ホワイト/ネイビー/レッド \9,790（税込）
シャンブレー素材を使用したカジュアルな風合いのボタンダウン半袖シャツ。肩甲骨まわりの動きに配慮した設計により、ゴルフスイング時のストレスを軽減し、快適なプレーをサポートします。
ストレスマッピング2WAYストレッチロングパンツ LG6SLPA2M
カラー：ホワイト/ネイビー/ブラック \10,450（税込）
ゴルフスイング時の動きを分析して設計されたロングパンツ。膝まわりにゆとりを持たせた設計と、ヒップ部分の立体的なパターンによりスムーズな動きをサポートします。スポーティーで上品なデザインと、スマートなシルエットを両立しました。
ストレスマッピングミニ千鳥ストレッチロングパンツ LG6SLPA3M
カラー：ネイビー/グレー/ライトグレー \11,880（税込）
上品な千鳥柄を織りで表現したロングパンツ。ヒップ部分の立体設計や膝まわりのゆとりにより、スイング時の動きをサポートします。快適な動きやすさと、クラシックなデザインを兼ね備えた一本です。
【本コレクション取り扱い店舗】
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
ルコックスポルティフ ゴルフについて
・公式ブランドサイト・オンラインストア：https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/golf/
・公式フェイスブック：https://www.facebook.com/lecoqgolf.jp
・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/lecoqgolf_jp/
1882年にフランスで生まれたスポーツブランド。
フランスを感じるデザインと快適な着心地で、自分らしく遊び心ある生活をサポートします。
昨年30周年を迎え、新たなスタートを切った2026年のルコックスポルティフ ゴルフ。ゴルフを愛する遊び心と共にゴルフ特化型の独自カッティングや機能性を備えたゴルフウェアを豊富に展開。ディテールまでこだわったキャディバッグやゴルフバッグ、ゴルフシューズなどのグッズもおすすめです。さまざまな組み合わせでおしゃれにコーディネートとゴルフプレーを楽しみましょう。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/