「第53回 東京モーターサイクルショー 2026」に出展

洗練された「BATTLAX」の世界観をご紹介株式会社ブリヂストンは、2026年3月27日（金）〜29日（日）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される、国内最大級のモーターサイクルイベント「第53回 東京モーターサイクルショー 2026」に出展します。今回の出展では、「本物だけが知る景色が見えるか？」をテーマに、モーターサイクル用プレミアムタイヤブランド「BATTLAX」のタイヤ、および車両展示、トークショーを通じて、来場者の皆様に「バイクのわくわく」をお届けします。

当社ブースイメージ（場所：西2ホール 2-43）

ブリヂストンブースは、世界最高峰のレースに挑戦し、サーキットで鍛え、研ぎ澄まされた性能と洗練された強さを兼ね備えた、「BATTLAX」の世界観を表現しています。主な展示内容は以下の通りです。「BATTLAX」の魅力を見て、触れて、体感できる展示を行う他、幅広いライダー層に向けて「BATTLAX」に込めた想いを伝えるトークショーも予定しています。1. 世界のレースシーンで勝利を支えてきた強い「BATTLAX」2025 FIM※1世界耐久選手権 "コカ・コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第46回大会（以下、鈴鹿8耐）で活躍したチャンピオンタイヤや車両を展示します。加えて、「BATTLAX」を装着して戦う現役ライダーによるトークショーも実施予定です。

2025年 鈴鹿8耐で優勝したHonda HRC（ブリヂストンタイヤ装着チーム）

2. レースで培ったDNAを受け継ぐ、本物だけが知る「BATTLAX」2026年2月に発売した「BATTLAX」ブランドのフラッグシップで、レース領域で培われてきた技術によって最高レベルのドライグリップ性能と圧倒的な走行性能を誇る新商品「BATTLAX RACING STREET RS12」※2の魅力をお伝えする展示を行います。スポーツ走行時のコーナーリングの楽しさを体感できるバンク跨り体験や、商品の搭載技術について学べる開発者・テストライダーによるトークショーも実施します。3. バイクライフの発見に繋がる自分に合った「BATTLAX」当社ブース内で提供する、性格や趣向に合わせてバイクライフを提案する性格診断システムにより、自分に合った「BATTLAX」を知ることができます。加えて、「BATTLAX」製品のラインアップ展示や、生粋のバイク好き芸能人による憧れのバイクライフのトークショー、プロライダーやジャーナリストによるタイヤの選び方に関するトークショーも予定しています。【主な展示・イベント】＜タイヤ＞■ レース：2025年 鈴鹿8耐優勝チームの装着タイヤ、 2026年1月より欧米で発売を開始したサーキット専用モーターサイクル用タイヤ「RACING BATTLAX V03」※3■ スポーツ：「BATTLAX RACING STREET RS12」、「BATTLAX HYPERSPORT S23」■ ツーリング：「BATTLAX SPORT TOURING T33」■ アドベンチャー：「BATTLAX ADVENTURE TRAIL AT41」＜展示車両＞■ Honda 「CBR1000RR-R FIREBLADE SP」※4（「RACING BATTLAX V02」装着）■ BMW 「M 1000 RR」（「BATTLAX RACING STREET RS12」装着）※傾けた車体に乗り、スポーツ走行時のコーナーリングの楽しさをご体感いただけるバンク跨り体験を実施■ Kawasaki 「ヨシムラ Z900RS」（「BATTLAX RACING STREET RS12」装着）＜トークショー/イベント＞テーマ 登壇者------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aokiモーターステーション×RS12 青木宣篤氏、佐藤潤※5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大鶴義丹氏トークショー 大鶴義丹氏、宮城光氏------------------------------------------------------------------------------------------------------------------新商品 BATTLAX RACING STREET RS12 渡辺一樹選手、宮城光氏、当社開発エンジニア・ライダー------------------------------------------------------------------------------------------------------------------高橋巧選手トークショー 高橋巧選手、宮城光氏------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中須賀克行選手トークショー 中須賀克行選手、宮城光氏------------------------------------------------------------------------------------------------------------------webオートバイ タイアップトークショー 青木宣篤氏、葉月美優氏、宮崎敬一郎氏、佐川健太郎氏、竹内さくら氏（MC）スケジュールや詳細は順次、「第53回 東京モーターサイクルショー 2026」特設ページ にて公開いたします。ブリヂストンは、モーターサイクル用プレミアムタイヤブランド「BATTLAX」の魅力を通じて、安心・安全で楽しいモーターサイクル文化、モータースポーツ文化の発展に貢献することで、「Bridgestone E8 Commitment」※6で掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットし、10年後、20年後にも「走るわくわく」を提供しつづけていきます。※１ FIM 国際モーターサイクリズム連盟（Fédération Internationale de Motocyclisme）の略称※２ 2025年10月30日 モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ「BATTLAX RACING STREET RS12」を発売（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2025103001.html）※３ 2025年10月23日 Bridgestone Launches RACING BATTLAX V03 Slick Motorcycle Tyre（https://press.bridgestone-emea.com/bridgestone-launches-racing-battlax-v03-slick-motorcycle-tyre/）※４ Honda HRCの2025年鈴鹿8耐優勝マシン※５ ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 MCタイヤ販売担当※６ 「Bridgestone E8 Commitment」（ブリヂストンイーエイトコミットメント）ブリヂストンは、「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。本件に関するお問合わせ先＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936