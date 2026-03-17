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【ホテルインディゴ長崎グラバーストリート】長崎市都市景観賞を受賞
歴史的景観の保存と活用を通じた、地域文化資産の継承が評価
左）ホテル外観 右）レストラン イメージ
ホテルインディゴ長崎グラバーストリート（長崎県長崎市南山手／総支配人：丹羽秀之）は、このたび長崎市都市景観賞「大きな建物部門」を受賞いたしました。
長崎市都市景観賞は、長崎らしいまちづくりを推進することを目的に、周囲のまちなみや雰囲気に調和した建築物をはじめ、長崎の歴史的背景や地理的特色を活かした特徴ある景観、ならびに優れた都市景観の形成に寄与している物件等に対し、2年に1度贈られる賞です。
当ホテルは、かつて修道院として使用されていた築128年の伝統的建造物を保存・再生し、その歴史的価値を継承しながら新たな命を吹き込みました。長崎が育んできた和・華・蘭の文化が交差する美意識を空間づくりの根幹に据え、街の記憶と現代の感性を融合。アーチ窓や往時の意匠を活かした建築美と、長崎文化をモチーフにしたインテリアが調和し、時間が幾層にも重なり合う空間を生み出しています。今回の受賞は、歴史的景観の保存と活用を通じ、地域の文化資産を未来へとつなぐ取り組みが評価されたものと受け止めております。今後も和・華・蘭文化を背景とする長崎の食や工芸、伝統文化など地域に息づく多様な文化資源との連携を一層深め、地域の事業者や文化の担い手とともに、南山手を起点に長崎に受け継がれてきた文化体験を通して、地域の魅力を体感できる滞在価値の創出に取り組んでまいります。
■総支配人 丹羽秀之のコメント
このたび長崎市都市景観賞という大変名誉ある賞を賜り、心より光栄に存じます。築128年の歴史を持つ建物の保存・再生にあたり、長崎が育んできた和・華・蘭の文化と南山手の街並みが紡いできた時間の重なりを、いかに未来へ受け継ぐかを大切にしてまいりました。本受賞は、地域の皆さまのご理解と多くのパートナーの支えによって実現したものと深く感謝しております。私たちはこれからも、長崎の歴史・文化・人々とのつながりをより一層深め、この地ならではの物語に触れていただける唯一無二の滞在体験を創出し続けてまいります。
総支配人 丹羽秀之
ホテルインディゴ®について：
世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo.をご覧ください。
IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：
IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。
· ラグジュアリー&ライフスタイル:シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ
· プレミアム:voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ
· エッセンシャルズ:ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ
· スイーツ:Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ
· エクスクルーシブパートナーズ:イベロスター ビーチフロント リゾーツ
InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在
IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/
IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHGワンリワーズアプリ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels
本件に関するお問合わせ先
ホテルインディゴ長崎グラバーストリート
広報担当：山口
電話番号：095-895-9510
メールアドレス：public.relations@nagasaki.hotelindigo.com
関連リンク
ホテルWEBサイト
https://nagasaki.hotelindigo.com/
左）ホテル外観 右）レストラン イメージ
ホテルインディゴ長崎グラバーストリート（長崎県長崎市南山手／総支配人：丹羽秀之）は、このたび長崎市都市景観賞「大きな建物部門」を受賞いたしました。
長崎市都市景観賞は、長崎らしいまちづくりを推進することを目的に、周囲のまちなみや雰囲気に調和した建築物をはじめ、長崎の歴史的背景や地理的特色を活かした特徴ある景観、ならびに優れた都市景観の形成に寄与している物件等に対し、2年に1度贈られる賞です。
■総支配人 丹羽秀之のコメント
このたび長崎市都市景観賞という大変名誉ある賞を賜り、心より光栄に存じます。築128年の歴史を持つ建物の保存・再生にあたり、長崎が育んできた和・華・蘭の文化と南山手の街並みが紡いできた時間の重なりを、いかに未来へ受け継ぐかを大切にしてまいりました。本受賞は、地域の皆さまのご理解と多くのパートナーの支えによって実現したものと深く感謝しております。私たちはこれからも、長崎の歴史・文化・人々とのつながりをより一層深め、この地ならではの物語に触れていただける唯一無二の滞在体験を創出し続けてまいります。
総支配人 丹羽秀之
ホテルインディゴ®について：
世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo.をご覧ください。
IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：
IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。
· ラグジュアリー&ライフスタイル:シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ
· プレミアム:voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ
· エッセンシャルズ:ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ
· スイーツ:Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ
· エクスクルーシブパートナーズ:イベロスター ビーチフロント リゾーツ
InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在
IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/
IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHGワンリワーズアプリ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels
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広報担当：山口
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メールアドレス：public.relations@nagasaki.hotelindigo.com
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ホテルWEBサイト
https://nagasaki.hotelindigo.com/