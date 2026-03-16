【京王百貨店】春の行楽にぴったりの京王限定弁当やワンハンドフード、桜スイーツなど「春の行楽弁当＆グルメ」を展開します

































鯛めしに椎茸の海老しんじょう揚げ、鰆の照り焼きなど、人気の食材を詰めた春らしい弁当。



●博多 肉の壱丁田「春の行楽弁当」（1折）1,944円〈各日20点販売予定〉 鯛めしに椎茸の海老しんじょう揚げ、鰆の照り焼きなど、人気の食材を詰めた春らしい弁当。●博多 肉の壱丁田「春の行楽弁当」（1折）1,944円〈各日20点販売予定〉











自慢の和牛ステーキに、ハンバーグやカニ爪クリームコロッケなど、豪華なおかずが満載。



●RF1「海老カツレツと梅枝豆ごはんの彩りbento」（1折）1,404円〈各日20点販売予定〉 自慢の和牛ステーキに、ハンバーグやカニ爪クリームコロッケなど、豪華なおかずが満載。●RF1「海老カツレツと梅枝豆ごはんの彩りbento」（1折）1,404円〈各日20点販売予定〉





















ＲＦ1の定番おかず「海老カツレツ」と、彩を活かした多種類の副菜を楽しめる一折。



●おこわ米八「春のおすすめ弁当」（1折）1,500円〈各日20点販売予定〉 ＲＦ1の定番おかず「海老カツレツ」と、彩を活かした多種類の副菜を楽しめる一折。●おこわ米八「春のおすすめ弁当」（1折）1,500円〈各日20点販売予定〉













●三笠会館「ハンバーグと蟹コロのミニ洋食弁当」（1折）1,281円〈各日20点販売予定〉



















〈そのほか展開の弁当一例〉



●三笠会館「ハンバーグと蟹コロのミニ洋食弁当」（1折）1,281円〈各日20点販売予定〉













煮物にちらし寿司、甘味が一折に入った目にも鮮やかなお弁当は、お花見シーンにもぴったりです。



煮物にちらし寿司、甘味が一折に入った目にも鮮やかなお弁当は、お花見シーンにもぴったりです。























ほんのり桜花の香る鯛のおすしと柿の葉すしの詰め合わせです。



ほんのり桜花の香る鯛のおすしと柿の葉すしの詰め合わせです。





■ワンハンドフード













上「クロワッサン・ミックス」（1個）756円 ※4/1（水）から789円



クロワッサンに、ショルダーハム、エメンタールチーズ、トマト、レタスをサンド。



下「サンド・トマト・モッツァレラ」（1個）918円 ※4/1（水）から951円



オリーブを使ったパンに、トマトとモッツァレラチーズをサンド。 上「クロワッサン・ミックス」（1個）756円 ※4/1（水）から789円クロワッサンに、ショルダーハム、エメンタールチーズ、トマト、レタスをサンド。下「サンド・トマト・モッツァレラ」（1個）918円 ※4/1（水）から951円オリーブを使ったパンに、トマトとモッツァレラチーズをサンド。

















桜風味のもちもちとしたクリームに、人気のおぐらあんと苺を挟んだ、



春を感じる京王限定のスイーツサンド。 桜風味のもちもちとしたクリームに、人気のおぐらあんと苺を挟んだ、春を感じる京王限定のスイーツサンド。







● B1階 ローマイヤ「ランチョンミートときのこのクリーミークロワッサンサンド」



（1個）594円〈各日4点販売予定〉











スパイスの効いたなめらかな食感のランチョンミートに、数種のきのこのうま味を凝縮したクリーミーサラダを合わせ、クロワッサンでサンドしました。 スパイスの効いたなめらかな食感のランチョンミートに、数種のきのこのうま味を凝縮したクリーミーサラダを合わせ、クロワッサンでサンドしました。













■桜スイーツ









伝統の小豆のこしあんを、もち粉を加えてさくら色に染めた独特なもちもち食感の焼き皮で包みました。



【関西風】もち米を原料にした道明寺粉ならではの、つぶつぶ食感が特徴。



餡がほのかに透けるお饅頭形です。



● MB階 榮太樓總本鋪道明寺桜餅（1個）各324円 伝統の小豆のこしあんを、もち粉を加えてさくら色に染めた独特なもちもち食感の焼き皮で包みました。【関西風】もち米を原料にした道明寺粉ならではの、つぶつぶ食感が特徴。餡がほのかに透けるお饅頭形です。● MB階 榮太樓總本鋪道明寺桜餅（1個）各324円















えび炒飯に酢豚や焼売など、人気のメニューが詰まった中華弁当。●古市庵「春の寿司詰合せ」（1折）1,188円〈各日20点販売予定〉てまり寿司やちらし寿司など、春らしく色鮮やかな一折。●和食屋の惣菜 えん「春の鯛めし御膳弁当」1,512円〈各日12点販売予定〉● MB階 なだ万厨房「お花見御膳「はるうらら」」（1折）2,268円●MB階 崎陽軒「おべんとう春」（1折）900円筍、ふき、菜の花など、この季節ならではの食材を少しずつ詰め合わせた、春を感じられるお弁当です。●MB階 柿の葉すし本舗たなか 〜3/31（火）まで「桜花すし」（1折）1,318円● B1階 ポール●MB階 サンドイッチハウス メルヘン「おぐら苺の桜もちクリーム」（1袋）519円〈各日20点販売予定〉京王百貨店限定＼「関東風」と「関西風」の2種類の桜餅／【関東風】小麦粉を使ったクレープ状の生地で餡を巻き、桜の葉の塩漬けで包むスタイル。● MB階 森八さくら餅（1個）238円ちもちとした道明寺の食感と、桜葉の香りをお楽しみいただけます。白は漉し餡、紅は潰し餡でご用意しました。