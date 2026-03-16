日本製鉄 第10回「ものづくり日本大賞」経済産業大臣賞を受賞 〜日本製鉄の独自二相ステンレス鋼NSSC2351厚板の経済性、環境性能を評価〜

日本製鉄 第10回「ものづくり日本大賞」経済産業大臣賞を受賞 〜日本製鉄の独自二相ステンレス鋼NSSC2351厚板の経済性、環境性能を評価〜