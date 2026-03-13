電動トライアルバイク「TY-E 2.2」が2年連続で「ジャパン・マウンテンバイク・カップ」の先導車に決定











電動トライアルバイク「TY-E 2.2」と野崎高史選手

ヤマハ発動機株式会社は、2026年3月20日（金）〜22日（日）の3日間、日本サイクルスポーツセンター伊豆マウンテンバイクコース（静岡県伊豆市）で開催される国際大会「ジャパン・マウンテンバイク・カップ2026」において、昨年に続き全日本トライアル選手権のために開発した電動トライアルバイク「TY-E 2.2」が先導車（ペーサー）を務めることが決定しました。











「TY-E」は、カーボンニュートラルの実現と、内燃機関を上回る楽しさ、全日本選手権のチャンピオンを目指して当社が開発した電動トライアルバイクです。全日本トライアル選手権には2023年から参戦を開始し、同年に初の表彰台に上がり、2024年の第3戦では初優勝を獲得しました。2025年には、黒山健一選手がIAスーパーでは史上初となる電動車での年間チャンピオンに輝きました。

「ジャパン・マウンテンバイク・カップ2025」の様子











ペーサーは、2025年シーズンの全日本トライアル選手権第5戦で優勝するなどの活躍で年間ランキング4位を獲得した野崎史高選手が2年連続で務めます。対象レースは、22日（日）の女子エリートクラスと、男子エリートクラスです。

トライアルデモンストレーション（手前が黒山選手） ※画像はイメージです。











また、21日（土）はペーサーを担当する野崎選手が、22日（日）は、2025年の同選手権で年間チャンピオンを獲得した黒山選手が、電動トライアルバイク「TY-E 3.0」でのデモンストレーションを実施。障害物などを使いライダーの卓越した技術と「TY-E」の性能を披露し、トライアル競技の魅力をお届けします。

「ジャパン・マウンテンバイク・カップ2025」でペーサーを務めるTY-E 2.2と野崎選手











「ジャパン・マウンテンバイク・カップ」は、「東京2020オリンピック」で使用されたコースで開催されるマウンテンバイク競技（MTB）の国際レース。本大会が掲げる「MTBワールドカップ誘致」、「次世代アスリートの育成」に賛同する静岡県内の企業が中心に大会を支えています。当社も二輪車をはじめ、eBikeの「YPJシリーズ」や電動アシスト自転車「PASシリーズ」などを製造し、国内外でモータースポーツに取り組む地元企業として2022年からレースの先導などで大会の成功に協力しています。また当社は、同じ二輪車を使った競技として、モータースポーツやトライアル競技、電動車の存在などを知っていただく貴重な機会と考えています。ジャパン・マウンテンバイク・カップ2026 公式ホームページ

「ジャパン・マウンテンバイク・カップ2025」で岩場を走破するTY-E 2.2と野崎選手











MTBは、タイトなコースレイアウトのなかに登りと下り、岩場などがあるオフロードコースを走破するスポーツで、ペーサーには高い機動力とオフロード走破性が必要で、過去は当社のクロスカントリー競技用の「YZシリーズ」と高いライディングスキルを有するライダーをセットにして派遣しました。そして2025年からは、車両を森林や岩場など自然の地形や障害物で作られたコースを走破できるトライアル競技専用に着目し、よりMTBに適した電動トライアルバイク「TY-E」を採用しました。

「2025 全日本トライアル選手権」に出場するTY-E 2.2と野崎選手

全日本トライアル選手権は、岩場、林の中や沢などを利用して作られた複数のセクションを限られた時間内に周回し、減点とクリーン数を争う競技として1973年にスタートしました。最高峰クラスはIAスーパーで、トップライダーたちが年間８大会を戦い、チャンピオンを決定します。2026年の開幕戦は、4月12日（日）に愛知県岡崎市のキョウセイドライバーランドで開催されます。ヤマハ発動機 レース情報：全日本トライアル選手権https://race.yamaha-motor.co.jp/jtr/本件に関するお問合わせ先モータースポーツ統括部ＭＳ価値創造部レース支援１グループ TEL : 0538-37-4025