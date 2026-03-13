こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋英和女学院大学が3月20日に春のオープンキャンパスを開催 ― 2026年度の日程も公開、4月以降は3タイプの企画で進路選択を支援
東洋英和女学院大学（横浜市緑区）では3月20日（金・祝）、春のオープンキャンパスを開催。2026年4月にスタートする人間社会学部（総合心理学科・子ども教育学科・国際学科）の学びを体感できる「学びの魅力体験」や、在学生による「英和生スペシャルトークライブ」などを実施する。同大ではあわせて、2026年度のオープンキャンパス年間日程を受験生向けサイトで公開。4月以降は通常の「オープンキャンパス」、在学生と同じ授業に参加できる「英和生1日体験」、平日夕方の「アフター5オープンキャンパス」の3タイプを展開し、高校生が自分の予定や関心に合わせて大学選びを進められるよう企画している。
3月20日（金・祝）の春のオープンキャンパス（13:00〜16:30）は、2026年4月にスタートする人間社会学部の学びやキャンパスの雰囲気を体感できる機会となる。
特別プログラム「学びの魅力体験」では、心理・保育・国際の学びに30分ずつ触れながら、それぞれの分野がどのような視点で物事を考えるのかを体験でき、1学科だけの参加も3学科すべてを回ることも可能。「英和生スペシャルトークライブ」では、「高校時代の私→今の私」をテーマに、在学生が高校時代から現在までの歩みや、女子大学で学ぶ実感などを語る。
加えて、大学紹介ガイダンスや入試ガイダンス、キャンパスツアー、なんでも個別相談も実施する。
また同大は、2026年度のオープンキャンパス年間日程を公開。4月から6月にかけては、英和生のリアルな声に触れられる企画を行い、学びや学生生活について知ることができる機会とする。夏のオープンキャンパスでは、卒業生を招いたOGトークライブを予定しているほか、各種の対策講座なども実施する。新設の人間社会学部については、年間を通じて各学科の学びやつながりを伝えていく。
そのほか、通常のオープンキャンパスとは異なる「英和生1日体験」「アフター5オープンキャンパス」も用意している。平日のキャンパス見学・個別相談も可能。
東洋英和女学院大学は、年間を通じた多様な来場企画を整えることで、高校生が「会って・見て・話して」大学生活を具体的に思い描けるよう後押ししていく。
■3月20日オープンキャンパス概要
【日 時】2026年3月20日（金・祝）13:00〜16:30
【会 場】東洋英和女学院大学（神奈川県横浜市緑区三保町32）
※公共交通機関のほか自家用車での来校も可能。大学・駅間を結ぶ無料シャトルバスも運行する。
【申 込】
予約なしでも来校できるが、当日の入場をスムーズにするため、WEB事前受付を推奨している。
https://mypage.s-axol.jp/toyo-eiwa/event/1
【プログラム】
・学びの魅力体験
「こころを察するコミュニケーション」
総合心理学科 渡部麻美 教授
「保育者の役割とは？〜『教えない』からこそ育つ、子どもの生きる力〜」
子ども教育学科 星順子 准教授
「自分の『当たり前』を問い直す――アメリカとカナダってどう違うの？」
国際学科 平体由美 教授
・英和生スペシャルトークライブ
・大学紹介ガイダンス
・入試ガイダンス
・キャンパスツアー
・なんでも個別相談 など
【詳細URL】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/2026320.html
●オープンキャンパス 年間概要
4月19日（日）に「英和生と話そう！キャンパスライフカフェ」、5月17日（日）に「英和生が語る！好きな授業から広がる世界」、6月14日（日）に「英和生に聞く！クラブ・サークルのリアル」を予定。春から夏にかけては、毎月、こうした企画を通して英和生のリアルな声に触れられる構成とし、学びや学生生活の実際をテーマ別に知ることができる機会を設ける。
夏のオープンキャンパスでは、卒業生を招いたOGトークライブを予定。7月25日（土）は航空業界、8月9日（日）は公認心理師・臨床心理士、8月23日（日）は幼稚園教諭・保育士の各OGを招き、仕事のやりがいや学生時代の過ごし方、進路を決めたきっかけなど、リアルな経験談を届ける機会とする。
あわせて、総合型選抜対策講座や外部講師による志望理由の書き方講座、面接対策講座、価値観カードゲームなども組み合わせ、進路選択と受験準備の両面から高校生を支援していく。
受験生向けサイトでは、通常のオープンキャンパスに加え、在学生と同じ授業に参加できる「英和生1日体験」や、平日夕方に開催する「アフター5オープンキャンパス」も案内しており、高校生が進路の検討段階や生活スタイルに合わせて参加できる構成としている。
また、平日キャンパス見学・個別相談も実施し、年間を通じて多様な形で大学理解を深められる機会を用意している。
・オープンキャンパス（受験生向けサイト） 開催スケジュール・プログラム詳細 等
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学 入試広報課
TEL：045-922-5512
メール：nyushi@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
