·É°¦Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô¤¬2027Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¦À¸¥³¡¼¥¹¡×¤ò¿·Àß ¡½¡¡Â¿Ê¸²½¼Ò²ñ¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®
·É°¦Âç³Ø¡ÊÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡¿³ØÄ¹¡§Ãæ»³¹¬É×¡Ë¤Ï2027Ç¯4·î¡¢¹ñºÝ³ØÉô¤Ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¦À¸¥³¡¼¥¹¡×¤ò¿·Àß¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±³ØÉô¤Ï´ûÂ¸¤Î¡Ö±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÈÊ»¤»¤Æ3¥³¡¼¥¹À©¤È¤Ê¤ë¡£¿·¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸ì³ØÎ±³Ø¤ä³¤³°¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³Ãæ¿´¤Î¶µ°é¤ä³°¹ñ¸ì¶µ°é¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¿ÍºàÍÜÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Â¿Ê¸²½¼Ò²ñ¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¡£º£¸å¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤â¡¢¿·¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·É°¦Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤¯¡¦ÆÉ¤à¡¦ÏÃ¤¹¡¦½ñ¤¯¡×¤Î±Ñ¸ì4µ»Ç½¤òÁí¹çÅª¤Ë¿¤Ð¤¹±Ñ¸ì¶µ°é¤äÎ±³Ø¡¦³¤³°ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î½ôÌäÂê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤òÍÜ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¿·Àß¤¹¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¦À¸¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃÏµå¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£ÂÎ¸³Ãæ¿´¤Î¼ÂÁ©Åª¶µ°é¤ÈÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÀìÌçÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¸²½¼Ò²ñ¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ ºÂ³Ø¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¸³¡×Ãæ¿´¤Î¼ÂÁ©Åª¶µ°é
¡¡¸ì³ØÎ±³Ø¤ä³¤³°¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ Éý¹¤¤¶µÍÜ¤È¡ÖÆüËÜ¸ì¶µ°é¡×¤ÎÀìÌçÀ
¡¡°ÛÊ¸²½Íý²ò¤äSDGs¡¢¹ñºÝ´Ø·¸ÆþÌç¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¸ì¤äÂ¾¤Î³°¹ñ¸ì¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¶µ°é¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºß³ØÃæ¤Ë¹ñ²È»ñ³Ê¡ÖÅÐÏ¿ÆüËÜ¸ì¶µ°÷¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñÄ´ºº»Î¡×¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
£ ¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÊÏ©
¡¡³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¶¨Æ¯¤äÂ¿Ê¸²½¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀìÌç¿Íºà¤ò°éÀ®¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÏ¢¤ÎSDGsÃ£À®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ä¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¤ò°·¤¦´ë¶È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¡Ê¸ø±×¡Ë¤òÍ¥Àè¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¿·Àß¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤â¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡https://keiaijin.u-keiai.ac.jp/opencampus
¡ü2027Ç¯4·î ¹ñºÝ³ØÉô¤Ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¦À¸¥³¡¼¥¹¡×¿·Àß¡ª
¡¡https://www.u-keiai.ac.jp/information/20260319-2/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
IR¡¦¹Êó¼¼
½»½ê¡§ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è·êÀî1-5-21
TEL¡§043-284-2335
FAX¡§043-284-2261
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
