東京女子大学が2027年度入学試験より新たな大学入学共通テスト利用型選抜を実施〜4学科を対象に数学・情報の力が生かせる「一般選抜（前期共通テスト単独2教科型）」〜
東京女子大学（東京都杉並区、学長：森本あんり）は、2027年度入学試験より「一般選抜（前期共通テスト単独2教科型）」を新設します。本入学試験は、本学での個別試験は実施せず、大学入学共通テストの数学（経済経営学科のみ数学または情報）を含む2教科のみで合否を判定する入試です。文理横断・文理融合教育の重要性が高まる中、本入学試験は、入学後の学びの場で数学的な思考力や理系分野の基礎学力が重視される4学科（経済経営学科、心理学科、社会コミュニケーション学科、情報数理科学科）を対象としています。従来の文理の枠を超え、進路選択の可能性を広げる機会となります。
本リリースのポイント
経済経営学科、心理学科、社会コミュニケーション学科、情報数理科学科を対象に、「一般選抜（前期共通テスト単独2教科型）」を新設
「数学」（経済経営学科のみ「数学」「情報」のいずれか）を含めた2教科のみで合否を判定
指定数以上の教科を受験した場合は、高得点の教科を合否判定に使用
従来の「一般選抜（大学入学共通テスト3教科型）※1」「一般選抜（大学入学共通テスト5科目型）※2」との併願も可能
※1「一般選抜（前期共通テスト単独3教科型）」に名称変更予定 ※2「一般選抜（前期共通テスト単独5科目型）」に名称変更予定
2027年度・2028年度入学試験の変更について
東京女子大学は、2027年度および2028年度にわたり、従来の入学試験制度に加え、新たな選抜方式の追加を予定しております。公表スケジュールは以下の通りです。随時大学公式サイト等でお知らせいたします。
背景
昨今の大学教育においては文理の枠を超えた融合的な学びが求められ、文系学科においても数学的思考力が重要視されています。本学ではかねてより、専門分野を核としながら同時に幅広い分野を修得し、自分や世界を広げていくリベラルアーツ教育を通して、文理横断的な学びを実現してきました。今回新設する「一般選抜（前期共通テスト単独2教科型）」は、本学の特色ある教育環境を生かし、数学的思考力を持つ受験生の選択肢の幅がさらに広がる入試制度です。情報数理科学科をはじめ、経済経営学科、心理学科、社会コミュニケーション学科を含めた4学科は、文理の枠を超えて数学・情報の分野に強みを持つ学生を受け入れます。なお、従来の共通テスト利用入試である「一般選抜（大学入学共通テスト3教科型）」「一般選抜（大学入学共通テスト5科目型）」は、それぞれ「一般選抜（前期共通テスト単独3教科型）」「一般選抜（前期共通テスト単独5科目型）」に名称変更のうえ、全学科（専攻）を対象として2027年度以降も継続いたします。新設の2教科型を含めた3つの共通テスト利用入試はいずれも併願可能となっており、合格の可能性を広げられます。
一般選抜（前期共通テスト単独2教科型）入試概要
▬趣旨
本学の学びの理念であるリベラルアーツ教育において、21世紀を生きる女性に必要不可欠なデータサイエンス等に関する学びの基礎となる数学や情報に関する知識・技能等を身につけてきた者の中から、特に学業に優れた、学習意欲の高い者を選抜することを目的とした入試です。
▬募集学科
経済経営学科、心理学科、社会コミュニケーション学科、情報数理科学科
▬選考方法
本学での個別学力試験は課さず、大学入学共通テスト2教科の結果のみで合否を判定します。
大学入学共通テストについて、経済経営学科は「数学」「情報」「外国語」のうち高得点の2教科、心理学科、社会コミュニケーション学科、情報数理科学科は「数学」を必須とし、その他の教科のうち高得点の1教科を採用します。
▬大学入学共通テスト 利用教科
本プレスリリースの内容は、現時点での予定であり、今後変更となる可能性があります。利用教科・科目の詳細、募集人員、出願条件につきましては、随時大学公式サイト等にてご確認ください。
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
広報課
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6476
FAX：03-3395-1212
メール：pr@gr.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
