【東京薬科大学】JST・大学発新産業創出基金事業 D-Global に採択―腸の自己再生力を呼び覚ます：粘膜修復に基づくファーストインクラス創薬へ挑戦する大学発スタートアップ設立を目指す―

【東京薬科大学】JST・大学発新産業創出基金事業 D-Global に採択―腸の自己再生力を呼び覚ます：粘膜修復に基づくファーストインクラス創薬へ挑戦する大学発スタートアップ設立を目指す―