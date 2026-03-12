シュワット、AIに選ばれる新戦略「LLMOコンサルティング」のサービスサイトを正式公開。先行導入企業での豊富な支援実績をもとに本格展開へ。

シュワット株式会社

SEOに強いデジタルマーケティング支援会社シュワット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡邉志明、以下「シュワット」）は、ChatGPTやPerplexity、GeminiといったAIの回答上での認知・コンバージョン獲得を最大化する「LLMO（GEO）コンサルティング(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/)」のサービスサイトを正式公開いたしました。

シュワット株式会社のLLMOコンサルティングサービス

サービスページを見る :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/

■ 先行提供で複数のナショナルクライアント含む20社以上を支援。

高い成果をぞくぞくと創出。

正式公開に先立ち実施した先行提供では、国内最大手級のIT・SaaS企業や、日本を代表する通信インフラ企業をはじめ、大手から中小企業まで既に20社を超えるプロジェクトを支援。

回答アルゴリズムを解析し、AIに選ばれやすいブランド構築を支援することで、多くの支援先においてブランド言及数の増加や認知度向上、売上の発生など、具体的な成果が出始めています。

■ 自社ブランド「記事作成代行ウルトラ」がAIによるブランドメンション数で業界No.1*を達成

本手法の有効性を証明するため、自社サービスである「記事作成代行ウルトラ」において早期からLLMOを実施。

その結果、主要なAIツールにおけるブランド言及数（AIの回答上でブランド名が言及される数）において、業界トップの実績を記録いたしました。

実績詳細： 主要サービス10社を対象とした比較調査において、AIによるブランドメンション数が業界NO.1を記録。 （※2026年1月30日調査時点。調査使用ツール：Ahrefs Brand Radar）

自社ブランドで培った「AIに選ばれるための実践的ノウハウ」を、クライアント企業のマーケティング戦略へと還元してまいります。

■ シュワットの「LLMOコンサルティング」3つの強み：実行力と適正価格

サービス資料をダウンロードする :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/documentdl/まずはサービスページを詳しく見る :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/「絵に描いた餅」にしない、泥臭い実行力

現状分析や戦略設計といった上流工程はもちろん、AIが情報を読み取りやすい「構造化データ」の実装や、専門性を担保した「高品質なコンテンツ制作」まで、実作業をすべて一気通貫で代行。リソース不足の企業様でも、確実に施策を前進させます。

実行まで含んで月額20万円～。業界の価格高騰を是正する「適正価格」での提供

現在、LLMO市場は投資が加速している背景から、戦略アドバイスのみで月額60万円を超えるような高額なサービスが散見されます。

しかし、AIによる自動化により弊社のようなコンサルタント側の工数は大幅に削減できています。

シュワットでは、テクノロジーによる効率化の恩恵を自社の利益にするのではなく、クライアントへの提供価値（低価格かつ実行力の伴う支援）として還元すべきであると考えました。

「戦略だけで実行が伴わない」「AI活用なのに価格が高止まりしている」という業界の課題を解決すべく、徹底した自社内AI化によって、実行支援まで含めた適正価格”でのコンサルティングを実現いたしました。

SEO×LLMOのハイブリッド最適化

LLMOはその実、SEOの延長線上にある技術のため、同時に実施が可能です。シュワットはSEO会社としての深い知見を活かし、Google検索とAI検索の両方で評価される「一石二鳥」の資産構築を行います。分断された施策ではなく、統合的なアプローチで貴社のデジタル資産価値を最大化します。

■ 今後の展望：AI検索時代における「信頼のインフラ」へ

これからは従来SEOの「棚の良い場所に商品を置いてもらう」施策だけでなく、LLMOという「知識豊富な店員（AI）に自社商品を直接おすすめしてもらう」施策の重要性も増していきます。シュワットは、クライアント企業の価値ある情報が、AI時代においても正しく世の中に届き、選ばれ続けるための最適解を提供し続けます。

■ シュワット株式会社について

サービス資料をダウンロードする :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/documentdl/サービスページを見る :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/- 会社名：シュワット株式会社- 企業HP：https://shwat.jp/- 代表者：渡邉 志明- 本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201- 資本金：2,700万円- 事業内容：デジタルマーケティング支援事業- LLMOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/)- LLMO無料診断(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/)- SEOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/seo-consulting/)