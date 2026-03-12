¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥à¡¢BtoB BNPL¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Æ³ÆþÈñÍÑÌµÎÁ¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤·èºÑ¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡ÁBtoB¼è°ú¤ËÊ¬³äÊ§¤¤¤ÎÁªÂò»è¤ò¥×¥é¥¹¡£¹â³Û¾¦ÃÌ¤Î¼õÃíÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡Á
¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢BtoC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ë¥«¡¼¥É¡×¤ª¤è¤ÓVisa¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÖPool¡×¡¢BtoB¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬´¬ ¾Ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ó¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¸þ¤±Ê¬³ä¤¢¤ÈÊ§¤¤¡ÊBNPL¡Ë¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô´ëÍÍ¡ÊÇä¤ê¼ê´ë¶ÈÍÍ¡Ë¤¬ÌµÎÁ¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÊ¬³äÊ§¤¤·èºÑ ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡×¤ò 2026Ç¯3·î12Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí1 ¡Ë
¡ÚÊ¬³äÊ§¤¤·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡×¤È¤Ï¡©¡Û
ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô´ë¶ÈÍÍ¡ÊÇä¤ê¼ê´ë¶ÈÍÍ¡Ë¤¬¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡ÊÇã¤¤¼ê´ë¶ÈÍÍ¡Ë¸þ¤±¤Ë¡¢Ê¬³ä¤¢¤ÈÊ§¤¤·èºÑ¤òÆ³ÆþÈñÍÑÌµÎÁ¤«¤ÄÌ¤²ó¼ý¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí2 ¡Ë¡¡¹â³Û¾¦ÃÌ¤äµ¨ÀáÀ¤ÎÂç¸ý¾¦ÃÌ¤ÎÄó°Æ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ø¤Î½ÀÆð¤Ê»ÙÊ§ÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¡Ê¬³äÊ§¤¤¤Ç¤â¡¢ÀÁµá½ñ´üÆü¤Ë²ó¼ý²ÄÇ½ ¡£¡ÊÃí2 ¡ËÆ³ÆþÈñÍÑÌµÎÁ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí1 ¡Ë
¤ª¼è°úÀè¤¬¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ÏÅö½é¤ÎÀÁµá½ñ´üÆü¤Ë¡¢Åö¼Ò¤«¤é°ì³ç¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí2 ¡Ë¡¡¤ª¼è°úÀè¤Î»ÙÊ§´ÉÍý¤âÅö¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡¢ºÇÂç1,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¦4²óÊ¬³äÂÐ±þ
BtoB¼è°ú¤ÎÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¥ê¡¼¥¹¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢Ë¡¿Í¥«¡¼¥É¤äÇä³ÝÊÝ¾Ú¤Ç¤ÏÏÈ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¶â³ÛÂÓ¤Î¤ª¼è°ú¤Ë¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾¦ÃÌ¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë¥µ¥¯¤Ã¤ÈÁÈ¹þ¤ß¡£¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤ÉÔÍ×
¸½ºß¤Î¾¦ÃÌ¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢¤´ÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼ÒÃ´Åö¤¬ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô´ë¶ÈÍÍ¡ÊÇä¤ê¼ê´ë¶ÈÍÍ¡Ë¤Î¸½¾õ¤Î¾¦ÃÌ¥×¥í¥»¥¹¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ³Æþ¡Á¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
▶ ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô´ë¶ÈÍÍ¡ÊÇä¤ê¼ê´ë¶ÈÍÍ¡Ë¸þ¤±¡¢Æ³ÆþÁêÃÌ²ñ¤Î¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¤´ÁêÃÌ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡Ë
https://sakutto-pay.jp/
¡ÊÃí1 ¡Ë¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶ÈÍÍ¡Ê¤ª¼è°úÀè¡Ë¤Î¤´ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¶â³Û¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß ½êÄê¤ÎÎÁÎ¨¡×¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2 ¡Ë¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÅö¼Ò½êÄê¤Î¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÂÐ¾Ý¼è°ú¤Ï¡¢ÊÌÅÓÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÄê¤á¤ë¾ò·ï¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿ÀÁµá½ñ¼è°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä ²ÃÌÁ´ë¶Èµ¬Ìó¤ò¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡×²ÃÌÁ´ë¶Èµ¬Ìó¡§ https://kanmu.notion.site/bnpl-seller-term
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ https://sakutto-pay.jp/
¡Ú¤³¤ó¤Ê´ë¶ÈÍÍ¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡ÖÇä¾å¸þ¾å¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼«¼ÒÉéÃ´¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¤Î·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¡¦Çä³ÝÊÝ¾Ú¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªº¤¤ê»ö¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ
ºàÎÁ¡¦»ñºàÈÎÇä¡¢½¤ÍýÈñ¤ä³°ÃíÈñ¤Ê¤É¤ÎÌµ·Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¡¼¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¼è°ú
Ã±²Á¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¶â³ÛÂÓ¤Î¼è°ú
¡Ø·úÀß¶È³¦¸þ¤±¤Ë¡¢ÀìÌç¹©»ö¡¦²¾Àß»ñºàÈÎÇä¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä²þÁ±DX¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢²¾Àß»ñºàÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¹â³Û¼è°ú¤Ç¡Ö»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç°Õ»×·èÄê¤¬»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¤ê¼êÂ¦¤Î±¿ÍÑÉéÃ´¤òÁý¤ä¤µ¤º¤ËÊ¬³ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤Ç¤¡¢¾¦ÃÌ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡§ URL: https://sakutto-pay.jp/case/lline-group
▶ ¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://sakutto-pay.jp/
¡ÚÃæ¾®»ö¶È¼Ô¸þ¤±Ê¬³ä¤¢¤ÈÊ§¤¤¡ÊBNPL¡Ë¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡×¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ËÜÇ¯²Æ¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶ÈÍÍ¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î»ñ¶â·«¤ê·×²è¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤òÌä¤ï¤º¤ª¼ê¸µ¤ÎÀÁµá½ñ¤ò½ÀÆð¤ËÊ¬³ä¤¢¤ÈÊ§¤¤¤ËÀÚÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ó¥à¤Î³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò È¬´¬¾Ä
ÀßÎ©¡§2011Ç¯1·î14Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1ÃúÌÜ20-18 »°ÉÙ¥Ó¥ë¿·´Û 4³¬
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://kanmu.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´URL¡§https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
¥«¥ó¥à¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëFinTech´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ëVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ø¥Ð¥ó¥É¥ë¥«¡¼¥É¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤Ë1,400Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÃ£À®¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÈÅê»ñ¤È·èºÑ¡É¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡ØPool¡Ù¤â³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ø¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡ÙµÚ¤Ó¡Ø¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¤ÏMUFG¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶ä¹Ôµ¡Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡ÊÂè»°¼Ô·¿¡ËÈ¯¹Ô¼Ô¡§ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00690¹æ
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡Ë Âè3321¹æ
ÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¼Ô¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡ÊÅÅÂå¡ËÂè146¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Fintech¶¨²ñ, °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥µ¥¯¤Ã¤ÈÊ¬³ä¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=2026412-bnpl_launch
