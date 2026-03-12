マクロミル、2年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定〜『長く健やかに働ける環境づくり』を目指し、健康経営への取り組みを加速〜

写真拡大 (全2枚)

株式会社マクロミル（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：佐々木徹　以下、当社）は、2026年3月9日付で、経済産業省が推進し、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に2年連続で選定されました。



　











　

当社では、従業員一人ひとりが健康意識を高く持ち、心身の健康を維持できるよう、『長く健やかに働ける環境づくり』を目指し、さまざまな取り組みの拡充を推進しています。

【当社における主な取り組み】

「健康推進体制の拡充」「健康リテラシーの向上」「私傷病予防の強化」「環境・制度整備」の4つの軸で多角的な支援を展開しています。


＜健康推進体制の拡充＞

衛生委員会の拡充、衛生委員に対する関連資格、認定サポート

産業保健師の設置

＜健康リテラシーの向上＞

全社健康イベントの実施（外部有識者による講演）

産業保健師による健康セミナーの開催

オープン社内報「ミルコミ」での健康関連特集記事の掲載

Web社内報「NOW」での産業医や産業保健師による健康情報コンテンツ公開

YouTubeでの健康関連コンテンツの配信

＜私傷病予防の強化＞

EAP（従業員支援プログラム）の導入

産業保健師による定期健診後の健康保健指導

定期健康診断受診率100％達成

＜環境・制度整備＞

GLTD（団体長期障害所得補償保険）の導入

設置型社食「OFFICE DE YASAI」による栄養バランスの取れた食事サポート

健康と子育ての従業員支援プログラム「THE CARE」の導入

今後も当社は、健康経営への取り組みを強化し、従業員の健康意識向上を目指してまいります。

当社の健康経営への取り組みについては以下をご参照ください。

https://www.macromill.com/sustainability/human-capital.html

■健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

以上



■株式会社マクロミルについて

マクロミルは「Build your Data Culture」をビジョンに掲げ、創業以来培ってきたデータネイティブな発想を活かし、お客様のビジネスに成功をもたらすData Culture構築の原動力となることを目指しています。世界90以上の国と地域で1.3億人、日本国内では3,600万人に及ぶ業界トップクラスの規模と品質を誇るパネルネットワークを強みに、リサーチをはじめとする多様なデータから生活者の深いインサイトを導き出し、マーケティング課題に対する最適なソリューションを提供します。

【株式会社マクロミル 会社概要】

代表者　：代表取締役社長 CEO　佐々木徹

本社　　：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F

設立　　：2000年1月31日

事業内容：マーケティングリサーチおよびデジタル・マーケティング・ソリューションの提供

URL　　：https://www.macromill.com


本件に関するお問合わせ先

株式会社マクロミル　広報・ブランドマネジメント部　井上公佳、有吉

TEL：03-6716-0707　MAIL： press@macromill.com

URL: https://www.macromill.com