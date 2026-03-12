こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
夜マック®新TVCMシリーズマックも兄も「はしゃいでる」！？兄妹のユーモアある“かけあい”に注目！妻夫木聡さんと伊藤沙莉さんが兄妹役で共演！3月17日（火）から放映開始
夜だけ楽しめる倍バーガーは、累計2億食※突破！
夕方５時から+140円／260円でパティが倍になる夜のご褒美
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、昨年から『夜のマックは、はしゃいでる。』をテーマに、妻夫木聡さんを起用したCMシリーズを展開してきましたが、今年は伊藤沙莉さんも新たに起用し、 “夜マック”の魅力をお伝えする新TVCMシリーズを放映いたします。妻夫木さん演じる兄と、伊藤さん演じる妹が「マクドナルドのはしゃぎっぷり」について議論を交わす新TVCMを、3月17日（火）から全国放映開始いたします。
3月17日（火）から公開となるシリーズ最新作のTVCMでは、「夜マック」のTVCMで2022年に初共演して以来、夜を愛するドラキュラの“夜マック店長”と常連のお客様役という設定でユニークなかけあいを披露してきた妻夫木聡さんと伊藤沙莉さんが、今作では兄妹役で登場。『夜のマックは、はしゃいでる。』をテーマに、夜マックの魅力をお伝えします。
妹役の伊藤さんとともにマクドナルドを訪れた妻夫木さんは、「倍ダブルチーズバーガー」の4枚のビーフパティに目を向けながら、「しかし発想が軽い。マックがはしゃいでしまっているんだよ…」と少し呆れた様子。そんな妻夫木さんに伊藤さんは、「でもお兄ちゃん、買ったんだよね？」と指摘します。「それはもう…はしゃいじゃってるよね」と続ける伊藤さんに対し、「そんなにはしゃいでいない」と返す妻夫木さん。倍になったパティを前に、思わずはしゃいでしまうツンデレな姿にも注目です。
「夜マック」は、しっかりとお食事をとりたいというニーズがあるディナー時間帯でもご満足いただけるボリューム感とおいしさをご提供するため、2018年3月より、毎日夕方5時からのディナー時間帯限定でご提供しているメニューです。「倍バーガー」は、レギュラーメニューのバーガー（サムライマック®と一部の期間限定商品を除く）を対象に、+140円／260円※していただくことでパティが倍になるメニューです。（※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリー®サービス内をご確認ください。）販売開始から今年で8周年を迎え、累計販売数は2億食を突破※しております。年々人気が高まっており、昨年は年間3,000万食超えとなり、“満足感のあるディナー”として大変ご好評いただいております。（※2018年3月19日〜2026年2月28日までの期間の倍バーガーのご注文数から算出）
また、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
