¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹ ¡Ú°ìÉ÷Æ²¡Û ¤¬ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Ë½é¿Ê½Ð¡ª
3/18(¿å)¡¢¿·µ¬³«¶È¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouth¡×6³¬¤Ë¸©Æâ8Å¹ÊÞÌÜ¤Î°ìÉ÷Æ²¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥Ä¥À¥Ì¥Þ¥µ¥¦¥¹¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©275-0016 ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÄÅ⽥¾Â⼀Ãú⽬10-30 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouth 6³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü¡ÁÌÚÍËÆü 11:00¡Á23:00¡ÊL.O.22:30¡Ë¡¢¶â¡ÁÅÚÍËÆü¡¦½ËÁ°Æü 11:00¡Á23:30¡ÊL.O.23:00¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§36ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§97.14Ö¡Ê29.38ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1171
¢§Áª¤Ù¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¥»¥Ã¥È
¢§´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤Î¡ÖÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÂ¿È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Î¿·Å¹¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¡×¤¬¡¢»ÜÀß¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ8Å¹ÊÞÌÜ¡¢½¬»ÖÌî»ÔÆâ½é¤Î°ìÉ÷Æ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤ÏÄÅÅÄ¾Â¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouth¡×¤Î6³¬°û¿©Å¹³¹¡ÖROKU¥Ð¥ë¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Î2³¬¤ÏµþÀ®Àþ¿·ÄÅÅÄ¾Â±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤òÀß¤±¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤Å¹Æâ¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤¡¢Áª¤Ù¤ë¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¥»¥Ã¥È¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3/10¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Î°ìÉ÷Æ²¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý¡×¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤ËÂÀÌÍ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤ÇØÌý¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉ÷Æ²¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤¡¢Áª¤Ù¤ë¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¥»¥Ã¥È¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3/10¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Î°ìÉ÷Æ²¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý¡×¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤ËÂÀÌÍ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤ÇØÌý¤È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉ÷Æ²¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö°ìÉ÷Æ² ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¡×Æâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥Ä¥À¥Ì¥Þ¥µ¥¦¥¹¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©275-0016 ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÄÅ⽥¾Â⼀Ãú⽬10-30 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouth 6³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü¡ÁÌÚÍËÆü 11:00¡Á23:00¡ÊL.O.22:30¡Ë¡¢¶â¡ÁÅÚÍËÆü¡¦½ËÁ°Æü 11:00¡Á23:30¡ÊL.O.23:00¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§36ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§97.14Ö¡Ê29.38ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1171
¢£¼ç¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢§Áª¤Ù¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¥»¥Ã¥È
¢§´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý
ÈÎÇä³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë ¡Á ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ÌÍ¤Î¹Å¤µ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂÀÌÍ¤ÎÂØ¶Ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com/cp/brix202603
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¹âÇ»ÅÙBRIXÆÚ¹ü¾ßÌý
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾ÂSouthÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë ¡Á ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ÌÍ¤Î¹Å¤µ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂÀÌÍ¤ÎÂØ¶Ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com/cp/brix202603
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×312Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ171Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯12·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com