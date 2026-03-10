フォトグラファー キム・ヨンジュンとアートディレクター 吉田ユニの写真展「Face to face」を4月29日（水・祝）より麻布台ヒルズ ギャラリーで開催。花をモチーフに日韓トップ俳優62名が参加。







































フォトグラファー。大韓民国ソウル生まれ。31歳でエージェンシーにスカウトされキャリアを始めた。雑誌、広告、アルバムジャケット、映画、ドラマ、ポスターなど多様な分野で活動を続けている。Vogue、Harper's Bazaar、ELLE、Marie Claire、Dazed、Singles、W Korea、GQ、Esquire、Arena Homme+などの主要マガジンで撮影を担当。また、BTS、TWICE、Stray Kidsなどの様々なアーティストのアルバムジャケットやコンサートポスターの撮影も手がける。映画ポスターでは『アジョシ』、『神弓-KAMIYUMI-』、『王になった男』、『エクストリーム・ジョブ』、『ゾンビになってしまった私の娘』などがあり、ドラマポスターでは『涙の女王』、『テプン商事』、『暴君のシェフ』などを撮影した。Levi's、Montblanc、Calvin Klein、Adidas Originals、Reebok、Guessなどの広告ビジュアルでグローバルブランドとコラボレーションした。





















アートディレクター、グラフィックデザイナー。東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。主な仕事にWonjugyo 、エテュセなどのコスメブランドの広告、渡辺直美のドーム公演ビジュアル、『アンナチュラル』、『エルピス』、『しあわせな結婚』などのドラマのポスター、Vaundyや木村カエラ、アイナ・ジ・エンドのCDアートワーク、UNIQLO × DISNEYコラボレーション、韓国の舞台「マクベス」のキービジュアルデザイン等。国内外での個展も開催し、23年には、韓国・ソウル美術館で個展「Alchemy」を開催。過去作や新作「PLAYING CARDS」などを展⽰し10万⼈を動員。主な受賞に、東京ADC賞（2016）、毎⽇デザイン賞（2019）、MAMA ベストアートディレクター賞（2019）。2024 年韓国へオルム国⽴劇場での舞台「マクベス」のポスターがClio Awards で2部⾨ゴールドを受賞。

KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会は、日本と韓国を代表する2名のアーティスト、キム・ヨンジュンと吉田ユニによる初のコラボレーションとなるアート写真展「Face to face」を、4月29日（水・祝）〜5月28日（木）の会期にて、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催いたします。開催概要本プロジェクトは、韓国のフォトグラファー、キム・ヨンジュンと日本のアートディレクター、吉田ユニによる初の共同制作によって実現しました。両名の独自の美意識と視点が融合、さらには世界を代表する62名の日韓の俳優・表現者たちが出演し、単なるポートレートを超えた“存在そのものの美”を表現します。作品のモチーフとしたのは「花」。美しさ、儚さ、強さ、再生、感情、生命力──。こうした“人間の最も本質的な美しさ”の象徴として、吉田ユニは、実際の花を用いた作品で、キム・ヨンジュンは、作品と人物を被写体として表現することで実現したこのプロジェクトでは、俳優・表現者たちの表情、気配、内面が、アートとして永続的に記録されます。アーティスト情報■キム・ヨンジュン KIM YEONG JUN■吉田ユニ YUNI YOSHIDAwww.yuni-yoshida.com展覧会詳細KIM YEONG JUN × YUNI YOSHIDA PHOTO EXHIBITION “Face to face”会期｜2026年4月29日（水・祝）〜5月28日（木）時間｜11：00〜21：00 会期中休館日なし会場｜麻布台ヒルズギャラリー（東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザAMB階）入場料｜〈前売・WEB〉大人/2,000円、大学生・専門学生/1,300円、中高生/600円、小学生以下/無料〈当日〉大人/2,200円、大学生・専門学生/1,500円、中高生/800円、小学生以下/無料共催｜KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会協力｜ガスアズインターフェイス株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCCアートラボ）、株式会社GENEROSITY、株式会社博展、株式会社ショウエイイベント情報ページ｜後日公開いたします。作品出演者後日発表いたします。チケット購入について麻布台ヒルズギャラリー公式チケット、ローソンチケットにて3月26日（木）より販売開始予定。※カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCCアートラボ）は、当プロジェクトの協力会社です。