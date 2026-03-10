2026年春夏の新作、スニーカーローファーをリリースしました





















































女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、2026年春夏の新作として、トラッドな気品と歩きやすさを両立させた「スニーカーローファー」を発表、リリースしました。アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱しています。今回登場した「スニーカーローファー」は、近年高まる「足もとにキチンと感を出したいが、パンプスや革靴では足が痛い」というニーズに応え、本格的なスニーカーソールを搭載することでその課題を解決しました。



















ほかにも、・足のプロが設計した「脱げない」構造一般的なローファーで起こりがちな「踵の抜け」を防ぐため、独自のフィッティング技術を応用。紐がないデザインでも、甲をしっかり押さえて足をホールドし、歩行時の安定感を高めます。・300種類以上の革から自由に選べる楽しさ素材が限定される集中オーダーではなく、今季のトレンドレザーを含む300種類以上のラインナップからお好みのレザーでオーダーいただけます。春に向けて、自分だけの「主役級ローファー」をオーダーください。





靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。



