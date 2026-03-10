こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年春夏の新作、スニーカーローファーをリリースしました
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、2026年春夏の新作として、トラッドな気品と歩きやすさを両立させた「スニーカーローファー」を発表、リリースしました。
アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱しています。今回登場した「スニーカーローファー」は、近年高まる「足もとにキチンと感を出したいが、パンプスや革靴では足が痛い」というニーズに応え、本格的なスニーカーソールを搭載することでその課題を解決しました。
ほかにも、
・足のプロが設計した「脱げない」構造
一般的なローファーで起こりがちな「踵の抜け」を防ぐため、独自のフィッティング技術を応用。紐がないデザインでも、甲をしっかり押さえて足をホールドし、歩行時の安定感を高めます。
・300種類以上の革から自由に選べる楽しさ
素材が限定される集中オーダーではなく、今季のトレンドレザーを含む300種類以上のラインナップからお好みのレザーでオーダーいただけます。春に向けて、自分だけの「主役級ローファー」をオーダーください。
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
