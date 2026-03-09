¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¶¿åÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»º¶ÈÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤òÉ¾²Á¡¦Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¾å°Ì500Ë¡¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç³èÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ö¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢³Æ¼ï»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´±ì»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ò¹¯´ÉÍý»Üºö¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¼Ò¶Ø±ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆºßÂð¶ÐÌ³¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÁý¶¯¤ä¼×Ç®ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÃæ·×¡Ç26¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î³èÌö¤äÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤é·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤½ÅÅÀ²ÝÂê¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢µòÅÀ¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ä¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹&CEO¡¡À¶¿åÎ´»Ë
¡¦ ·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê https://www.toyotires.co.jp/csr/others/safety/#anchor10
¡¦ ·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ https://www.toyotires.co.jp/press/2023/230831.html
¡¦ ·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥× https://www.toyotires.co.jp/csr/pdf/health_management_map.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
¡¡¢©664-0847 Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆ£¥ÎÌÚ2-2-13
¡¡ TEL¡§ 072-789-9110
¡¡ FAX¡§ 072-773-3272
¡¡ URL¡§https://www.toyotires.co.jp/
¡Ê¤´»²¹Í¡Ë
¡ÚTOYO TIRE ·ò¹¯Àë¸À¡Û
TOYO TIRE¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯Á°Äó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Ë»Å»ö¤ò¹Ô¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤Ë³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤Ë»Å»ö¤ò¹Ô¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤Ë³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
