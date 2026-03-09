こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクサ生命、10年連続で「健康経営優良法人・大規模法人部門（ホワイト500）」に認定
アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：安渕 聖司）は、2026年3月、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026・大規模法人部門（ホワイト500）」に認定されました。
当社は、2015年4月に「健康宣言」を行い、健康経営を経営戦略に組み込み、従業員が心身とも健康に働ける職場づくりに注力しています。また、内閣府・経済産業省等が主催する「パートナーシップ構築宣言」に基づき、全国の商工会議所や地方自治体、協会けんぽ支部などのステークホルダーの皆さまと協働して、企業における健康経営の導入・実践支援に取り組んでいます。
この取組みは、経営者・従業員およびそのご家族の皆さまの健やかで充実した人生の実現、企業・地域社会の持続的な発展に資するものです。また、アクサグループおよび当社の投資活動においては、企業のESGの取組み状況を評価して投資判断に組み込み、健康経営への取組みをESG評価の1項目として採用しています。
アクサ生命は、「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」というアクサのパーパス（存在意義）を体現するために、責任ある企業として、今後も健康経営を重要な施策と位置づけ、模範的な企業となるべく自社の取組みを強化するとともに、地域社会にアクサならではの価値を提供する社会啓発を行っていきます。
「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「ライフマネジメント(R)」はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。
アクサ生命について
アクサ生命はアクサのメンバーカンパニーとして1994年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、315万人のお客さまから571万件のご契約をお引き受けしています。1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品、企業福利の増進やライフマネジメント(R)（人生を経営する）*に関するアドバイスをお届けしています。2024年度には、2,496億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。
*ライフマネジメント(R)はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。
アクサグループについて
アクサは世界52の国と地域で156,000人の従業員を擁し、約9,200万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2025年の売上は1,155億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは84億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2025年1月〜12月の業績です。
本件に関するお問合わせ先
アクサ生命保険株式会社
コミュニケーション・ブランド ＆ サステナビリティ
電話：03-6737-7140
