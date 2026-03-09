インフキュリオン「Winvoice」、南都銀行の「〈ナント〉請求書カード払い powered by Winvoice」の基盤として地方銀行で初めて採用

インフキュリオン「Winvoice」、南都銀行の「〈ナント〉請求書カード払い powered by Winvoice」の基盤として地方銀行で初めて採用