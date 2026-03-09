2040年に北海道で5.6万人超が不足する介護人材問題への取り組みを加速ノアコンツェル、介護職外国人材31名が勤務開始

この度、ミャンマーとインドネシアから31名の新しい仲間を迎えました。吸収力溢れる10代から経験豊富な30代の即戦力まで、幅広い層の合流をスタッフやご利用者さまも心待ちにしておりました。当初は緊張も見られましたが、現在は持ち前の明るさで積極的にコミュニケーションを図っています。厳冬の札幌に驚き、不安な様子も見られましたが、懸命に励む姿は非常に頼もしい限りです。今後は介護技術や日本語の研鑽はもちろん、日本の文化や生活習慣にも早く馴染めるよう全力で寄り添い、共に歩んでまいります。