2040年に北海道で5.6万人超が不足する介護人材問題への取り組みを加速ノアコンツェル、介護職外国人材31名が勤務開始
デイサービスや訪問系サービス等の幅広い業務を経験できる業務環境を提供
株式会社シーユーシー（本社：東京都港区、代表取締役：茺口 慶太、以下「当社」）は、グループ会社でサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームなどを運営する株式会社ノアコンツェル（本社：札幌市豊平区、代表取締役：田邉 隆通、以下「ノアコンツェル」）において、31名の外国人材の受け入れを実施し、2026年2月19日に全員が勤務を開始したことをお知らせいたします。
＊外国人介護人材の訪問系サービスへの従事は、2025年4月より一定の条件の下（詳細下記）で認められた制度です。
＜外国人材の受け入れ・入職の詳細＞
https://digitalpr.jp/table_img/2876/130151/130151_web_1.png
■受け入れの背景
日本では少子高齢化とともに、介護を必要とする高齢者の増加と、労働人口の減少による介護人材不足が同時に発生しています。厚生労働省が2025年5月に発表した推計によると、日本全体で2026年に25万人、2040年に57万人の介護人材が不足するとされています。※1
また、北海道では、2040年に56,057人の介護人材が不足（全国 第3位）するという推計も発表されており（※2に基づき当社にて算出）、人材確保は喫緊の課題となっています。
CUCグループでは、2023年より提携医療機関において外国人材の受け入れ支援を実施し、合計82名を受け入れ、離職率2.4%（2025年10月末時点）という高い定着率を実現してまいりました。この知見を活かし、※3 グループ内の施設においても外国人材が長期的に活躍できる環境を整備しています。
ノアコンツェルでは、入職後にまずデイサービスでの業務を通じて日本の介護現場に慣れ、1年〜1年半の実務経験を経て訪問系サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護にも従事できるよう、段階的な教育・育成に取り組んでまいります。
入職した外国人材の業務へ取り組む姿勢や丁寧な対応は、現場職員だけでなくご利用者さまからも高い評価をいただいており、より質の高い介護・看護サービス提供の観点からも欠かせない存在になっています。
※1 厚生労働省「介護人材確保の現状について」（2025年）
※2 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数（都道府県別）」
※3 株式会社シーユーシー プレスリリース「CUCグループとして初の外国人材の受け入れが決定」（2025年11月11日配信）
■外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
2025年4月より、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等（介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則）を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が認められました。受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の1から5に掲げる事項の遵守が必要となります。
外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
※ 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
■担当者の声
株式会社ノアコンツェル デイサービス部 部長 篠崎 洋志
■会社概要
株式会社ノアコンツェル
要介護の方が入居する住宅型有料老人ホームなどを運営し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、デイサービスを提供しています。北海道札幌市内に、住宅型有料老人ホーム27施設、デイサービス16施設を展開しています（2025年12月末時点）。
※株式会社ノアコンツェルは株式会社シーユーシーの100％子会社です。
社名：株式会社ノアコンツェル
本社所在地：札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32
設立：2002年3月20日
代表者：代表取締役 田邉 隆通
事業内容：サービス付き高齢者向け住宅および住宅型有料老人ホーム運営、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、デイサービス運営
URL ：https://noah-garden.com/
CUCグループについて
株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社26社からなるグループ企業です （2025年12月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。
社名：株式会社シーユーシー
本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
設立 ：2014年8月8日
代表者 ：代表取締役 茺口慶太
上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）
資本金 ：7,669百万円（2025年3月末時点）
主な事業内容 ：医療機関事業、ホスピス事業、居宅訪問看護事業、メディカルケアレジデンス事業
URL ：https://www.cuc-jpn.com
本件に関するお問合わせ先
本件に関する取材の申し込み・お問い合わせ先
株式会社シーユーシー 広報担当 森
電話番号：070-7523-3751 E-mail：pr@cuc-jpn.com
