¶å½£¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬°ÜÅ¾¡¦ËÜ³Ê²ÔÆ¯¡£¼ÒÆâ³°¤Î¸òÎ®¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤ò»î¹Ô
ÃÛ20Ç¯Ä¶¤Î´ûÂ¸¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ç¡¢±¿ÍÑÃÊ³¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼40¡óºï¸º¤ËÄ©Àï¡£¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ë²þ½¤¼Â¾Ú¤ÎÂè2ÃÆ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾¾ÆØ¡¢°Ê²¼¡ÖÆü·úÀß·×¡×¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡Ë¤òÆ±¥Ó¥ë¤Î5³¬¥Õ¥í¥¢¤Ø¤È°ÜÅ¾¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¿·¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÆËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü·úÀß·×¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼«¤éÂÎ¸³¤·¡¢²ò·èºö¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¼«¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦ËÌ³¤Æ»¤ËÂ³¤¯Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÛ20Ç¯°Ê¾å¤Î´ûÂ¸¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¥Æ¥Ê¥ó¥È¡ÊÆü·úÀß·×¡Ë¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢´Ä¶²þ½¤¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ40¡óºï¸º¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ZEB»Ø¸þ·¿²þ½¤¢¨¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§´ûÂ¸¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î²ÝÂê¤ÈÄ©Àï
¡¡¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2013Ç¯ÅÙÈæ¤ÇCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò51%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÌó70%¼å¤ÏÃÛ20Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ûÂ¸¥Ó¥ë¤Î´Ä¶ÀÇ½¸þ¾å¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¼«¼ÒÊÝÍ¥Ó¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÆþµï´ë¶È¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¡×¤Ç¤Ï´Ä¶²þ½¤¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤¬¿Ê¤ß¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢´Ä¶¾Ê¤â¡Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥Ê¥ó¥È¹ÔÆ°Êý¿Ë¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Æþµï´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âScope3¡Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥Ó¥ë¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶å½£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆÃÄ¹¡§Ãæµ¬ÌÏ¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëZEB»Ø¸þ·¿²þ½¤¤Î¥â¥Ç¥ë²½
¡¡Æü·úÀß·×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¶äÀôÈ÷¸åÄ®¥Ó¥ë¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´Ä¶²þ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ºï¸º¡Ê47%ºï¸º¡Ë¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê»æÍ¿ÅÏÊÕ¥Ó¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ë´Ä¶²þ½¤¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ä¾²ÌÌÀÑÌó3ËüÖÄ¶¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó8,600Ö¤ÎÃæµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ëËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë»æÍ¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿±Ä¡§»æÍ¿»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ê²¼¤Î²þ½¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëµÁÌ³´ð½àÈæ¤Ç40¡ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌºï¸º¡Ê·×²èÃÍ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¡§¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤Î´ðËÜÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÂ¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î²þ½¤¡Ë¡§
ÀìÍÉô¤Ç¤ÎÁë¥¬¥é¥¹ÃÇÇ®¶¯²½¤ä¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³°µ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ö¼«Á³´¹µ¤¥â¡¼¥É¡×¤ÎÄÉ²Ã¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ç¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼Æ³Æþ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¸þ¾å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤Þ¤º¤ÏÆü·úÀß·×¤¬Æþµï¤¹¤ë5³¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ´Ä¶²þ½¤¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ê¥ó¥È¡ÊÆü·úÀß·×¡ËÂ¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Î±¿ÍÑ¡Ë¡§¡ÖMy OFFICE¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´Ä¶¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ¡§ ¼¹Ì³¶õ´Ö¤Î¾ÈÅÙ¤òÍÞ¤¨¡Ê´ù¾å300¥ë¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¾ÈÌÀ¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤Î´Ä¶¤ò¤¤áºÙ¤ä¤«¤ËÀ©¸æ¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¡¢²÷Å¬¤Ë»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¹µ¤¡§ Áë¾åÉô¤Ë¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¡£¼«Á³´¹µ¤¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¶õÄ´¤ÎÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë´Ä¶Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢¶öÈ¯Åª¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤à¥ª¥Õ¥£¥¹Àß·×
¶¦ÁÏ¶õ´Ö¡ÖPYNT¶å½£¡×¤ÎÀßÃÖ
Æü·úÀß·×¤¬Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÁÏµòÅÀ¡ÖPYNT¡Ê¥Ô¥ó¥È¡Ë¡×¤Î¶å½£µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖPYNT¶å½£¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¡£¼ÒÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦¤Ë°é¤Æ¤ë¶å½£¤Î¶¦ÁÏÁë¸ý¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢¸òÎ®¤òÂ¥¤¹¥ª¥Õ¥£¥¹Àß·×
µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµï¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¶õ´Ö¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Önest¡ÊÁã¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¹¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ò¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÊÂ¤Ù¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÇÛÃÖ¡ÊÂÐ¸þÅç·¿¡Ë¤òÈò¤±¡¢¥¸¥°¥¶¥°¡Ê´ç¹ÔÇÛÃÖ¡Ë¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÏ©¤òÊâ¤¯¿Í¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»ëÀþ¤¬¼«Á³¤È¸ò¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î³Ñ¤¬ÄÌÏ©¤ËÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñÏÃ¤òÂ¥¤¹»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡Ö¼Ð¤á¤Î»ëÀþ¤ÎÈ´¤±¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢Éô½ð¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÂÎ´¶¤È¶öÈ¯Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤ò»î¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã
·ú¶ñ¤ä²È¶ñ¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ä¼«Á³ÁÇºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã²ÄÆ°´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ê¶õ´Ö¤ò²ÄÊÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÁÏµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã´ç¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¹¥¯¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç
¡¡¡ÖPYNT¶å½£¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¡Ê»£±Æ¡§ÀÐ°æµªµ×/¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡ä
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤ò¼«¼Ò¥Õ¥í¥¢¡Ê5³¬¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÂ¾¥Õ¥í¥¢¤ä¡¢¹ñÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆ±ÍÍ¤Î´ûÂ¸¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¢¤½¤·¤Æ¶å½£¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÎÈ¤Ë¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ûÂ¸¥Ó¥ë¤ÎZEB»Ø¸þ·¿²þ½¤¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÃÛ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ZEB»Ø¸þ·¿²þ½¤¡§ZEB¡ÊNet Zero Energy Building¡Ë¤ÎÄêµÁ¤Ë½à¤¸¡¢´ûÂ¸¥Ó¥ë¤ÎÀ©Ìó¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¾Ê¥¨¥Í¤òÌÜ»Ø¤¹²þ½¤
¢£ ·úÃÛ³µÍ×
¡Ú¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¡Û½»½ê¡§¢©810-0001 Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-12-14 »æÍ¿ÅÏÊÕ¥Ó¥ë / ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,012.90Ö / ·úÃÛÌÌÀÑ¡§833.13Ö / ±ä¤ÙÌÌÀÑ¡§ 8,628.76Ö / ³¬¿ô¡§ÃÏ¾å10³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¡¢Åã²°1³¬ / ·úÊª¹â¤µ¡§40.65m / ¹½Â¤¡§SRCÂ¤(°ìÉôRCÂ¤¡¢SÂ¤) / ½×¹©¡§2000Ç¯10·î
¡Ú¶å½£¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê5³¬¥Õ¥í¥¢¡Ë¡ÛÀìÍÉôÌÌÀÑ¡§602.44Ö(182.23ÄÚ) / ³¬¹â¡§4.0m / Å·°æ¹â¤µ¡§2.7m / OA¥Õ¥í¥¢¹â¤µ¡§100mm
¢£ Æü·úÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æü·úÀß·×¤Ï¡¢·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¤ÎÀß·×´ÆÍý¡¢ÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¡¦´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò⾏¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤¹¡£1900Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè125Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢¸²ºßÅª¡¦ÀøºßÅª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡Ö¼Ò²ñ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç⽇ËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ASEAN¡¢ÃæÅì¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥É¡¢²¤½£¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.nikken.jp/ja/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·× ¹Êó¼¼ Tel. 03-5226-3030 e-mail¡§webmaster@nikken.jp
