大正12年創業の老舗食品メーカー、丸和油脂株式会社(本社：東京都品川区西五反田3-9-23、代表取締役社長：高橋 信行)は、「デキシー 焼いておいしい フロランタン風クリーム」を2026年3月1日(日)に販売開始いたします。





商品画像





■商品説明

「デキシー 焼いておいしい フロランタン風クリーム 130g」は、「デキシー塗って焼いたらアップルパイ風クリーム」、「デキシー焼いておいしいクレームブリュレ風クリーム」に続く第3段の品揃えとして商品開発しました。アップルパイ風やクレームブリュレ風は幅広い世代をターゲットにしており、お買い物をする主婦や女性が家族も一緒に食べることを想定して購入頂ける風味として商品化しましたが、今回は購入者(主婦や女性)が“自分のご褒美用(自分が食べたい)”として購入頂くことを目指しています。

女性はご褒美としてデザートを食すことが多く、その中でも焼き菓子は手軽に購入できるデザートです。「フロランタン」は、近年はコンビニや生活雑貨店にも棚に置かれるようになり馴染みのある風味であると考えました。

トースターで焼いている時のキャラメルの甘い香りとアーモンドの香ばしい香りが広がり、食べる前から香りも楽しめるクリームです。トーストすると表面がキャラメリゼされ、香ばしさが増すとともにサクサク食感をお楽しみいただけます。









■商品概要

商品名：デキシー 焼いておいしい フロランタン風クリーム

内容量：130g

価格 ：367円(税込)

販売先：全国小売店









■会社概要

商号 ： 丸和油脂株式会社

代表者： 代表取締役社長 高橋 信行

所在地： 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23

創業 ： 大正12年(1923年)

URL ： https://www.maruwayushi.com/









■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

丸和油脂株式会社

Tel：03-3491-1101