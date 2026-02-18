【インハウスAIO/LLMO支援サービス】世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団／東京SEOメーカーAIO戦略室が、AIO/LLMO対策をわずか3ヶ月で内製化できる新サービスを開始！
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、【インハウスAIO/LLMO支援サービス】を開始しました。
AI検索で選ばれる存在へ
諦めていたAIO/LLMO対策をわずか3ヶ月で内製化。
AI時代に切っては離せないAIO/LLMO対策。自社で対応するのは難しいと考えていませんか？
弊社の最新書籍『2026LLMOはこうする』のメソッドを元に、
AIO/LLMO対策を3ヶ月で内製化できるよう支援します。
日本初のインハウスAIO/LLMO支援サービス「LLMO INSIDE」（商品名）です。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?AIO/LLMO対策を外注して社内にノウハウが残らない
→記事を外注しても、AIO/LLMOの仕組みが社内で理解できていない。
?AIO/LLMOを内製化したいがどうすればよいのか
→本当は自社でAIO/LLMOを回せる体制を作りたいが、諦めている。
?外注費が高く、このまま続けるべきか迷っている
→外注を止めたら、AIO/LLMO対策も止まってしまいそうで不安。
?戦略資料はもらったが、実行できる人が社内にいない
→記事の外注を続けているが、AI検索で評価されているのか分からない。
◎インハウスAIO/LLMOとは
インハウスAIO/LLMOとは、東京SEOメーカー（運営：アドマノ株式会社）が日本で初めて企画・商品化した、AIO/LLMO対策の内製化サポートサービスです。商品名は、「LLMO INSIDE」です。
AIO/LLMO対策を外注や記事代行に頼り続けるのではなく、自社で運用できる体制を構築するための支援サービスです。多くのAIO/LLMO対策は、戦略設計や記事制作を外部に委ねるモデルで、契約を終了するとノウハウも施策も止まってしまいます。
インハウスAIO/LLMOでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIがどのように情報を評価し、引用しているのかという仕組みから理解し、実務を通じて社内にノウハウを蓄積します。施策の背景や考え方を共有しながら進めるため、「なぜこの対策を行うのか」を理解したうえで、社内でAIO/LLMOを回せるようになります。
本サービスでは、弊社書籍『2026 LLMOはこうする』で体系化したメソッドをもとに、現状診断から施策設計、実行、効果測定までを整理し、わずか3ヶ月でAIO/LLMO対策を内製化できる状態を目指します。
その結果、外注費に依存せず、継続的にAI検索で評価される仕組みを自社の資産として持つことが可能になります。インハウスAIO/LLMOは、「成果を代行してもらうサービス」ではありません。AI検索時代に向けて、AIO/LLMOを自社の強みに変えるための実践的な内製化支援です。
【特徴】
?3ヶ月で「自社で回せるAIO/LLMO体制」を構築できる
→多くのAIO/LLMOサービスは、戦略設計や記事制作を外注するモデルです。インハウスAIO/LLMOは、3ヶ月でLLMOを社内業務として回せる状態を作ることをゴールにしています。ChatGPTやGeminiが評価する仕組みを理解し、実務として動かせるようになるため、外注に依存しない継続的な成果につながります。
?書籍メソッドを「実務レベル」まで落とし込む支援
→弊社書籍『2026 LLMOはこうする』で体系化したAIO/LLMOメソッドを、そのまま理論として教えるのではなく、現場で使える形に分解して実装します。「なぜこの施策が必要なのか」「どう判断すればいいのか」を理解しながら進めるため、社内にAIO/LLMOの判断力と再現性が残ります。
