創業70年、日本最大級の手芸用品・生地・ホビー材料の大型専門店『ユザワヤ』を展開しているユザワヤ商事株式会社(所在地：東京都大田区、代表取締役社長：畑中 伸元)は、2026年2月20日(金)に、「なんばパークス店」(大阪府)を、売場を拡大しリニューアルオープンいたします。





【『ユザワヤ』について】

『ユザワヤ』は、生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミシン、毛糸など、手作り関連の材料や道具が揃った、手作りホビーの専門店です。

手作り初心者や子供も手軽に手作りにチャレンジできる簡単キットから中高年以上の大人にも好評の「脳トレ刺繍・編み物キット」まで、また、「推し活」「推しぬい」関連商品、手持ちの服や雑貨を簡単にデコレーションできる素材なども揃い、初心者から手作り上級者まで楽しめるお店です。

税込107円からのオリジナル毛糸や手芸材料も好評です。





リニューアルしたなんばパークス店は、これまでと場所は変わらず、売場面積と取扱い商品数が約2倍に拡大します。

売場が広がり、さらにお買い物しやすくなりました。

取扱い商品数も増え、人気の毛糸や推し活アイテム、手芸材料、生地や服飾雑貨等がさらに充実しています。





【新店舗概要】

店舗名 ： ユザワヤ なんばパークス店

所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス5階

営業時間： 11:00～21:00

※2月17日はなんばパークス休館日のためお休みです。

2月18日・19日は休まず営業しております。

取扱品目： 生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミシン、毛糸、手芸材料、推し活材料など

URL ： https://www.yuzawaya.co.jp/shop/detail/330.html









【ユザワヤ商事株式会社概要】

ユザワヤ商事株式会社は、創業70年を迎える日本最大級の手芸用品・生地・ホビー材料の大型専門店

『ユザワヤ』を全国に73店舗展開しています。また、多数の商品を取り揃えたオンラインショップも運営しています。さらに、商品販売にとどまらず、作り方の店頭ワークショップや手作り専門のカルチャースクール「ユザワヤ芸術学院」を通じて、手作り手芸・ホビーの普及に努め、業界の牽引役となっています。





所在地 ：東京都大田区西蒲田8-23-5

創業 ：1955年10月

設立 ：1963年11月

資本金 ：5千万円

代表者 ：代表取締役社長 畑中 伸元(はたなか のぶもと)

事業内容：手芸用品・手作りホビー用品等の販売

店舗数 ：日本全国に73店舗





HP ： https://www.yuzawaya.co.jp/

ユザワヤ芸術学院 ： https://gakuin.yuzawaya.co.jp/

オンラインショップ： https://www.yuzawaya.shop/smartphone/index.html

X(旧Twitter) ： https://x.com/yuzawaya_hobby

X(旧Twitter) ： https://x.com/yuzawaya_ishow (コスプレ関連情報を配信)

Facebook ： https://www.facebook.com/yuzawaya.hobby/

Instagram ： https://www.instagram.com/yuzawaya_hobby/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@yuzawaya_hobby

LINE ： https://page.line.me/082jryev?oat__id=4009478&openQrModal=true

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCLBYXItWouo9ddZR5MjW4kg