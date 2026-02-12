HitPaw Edimakor 4.6系列アップデート-Klingモーションコントロール&Vidu Q3 Proで AI 動画表現を進化
株式会社HitPawは、Windows 版 AI 動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」において、4.6 系列アップデートを実施しました。
モーショントラッキングや AI 自動モザイク、AI ダンスなどの基礎機能に加え、Kling モーションコントロールや Vidu Q3 Pro、PixVerse V5.6 などの最新モデルを導入。
より直感的で自由な動画制作体験を提供できるようになりました。
本稿では、4.6 系列で強化された主要機能をまとめて紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341337/images/bodyimage1】
最新版Edimakorを無料ダウンロード → https://reurl.cc/yKd9xq
Edimakor Win V4.6のアップデート一覽
1. Kling モーションコントロール- 新搭載
Kling 2.6 AIモデルによるモーションコントロール機能を新搭載。AIがアップロードした動画の動きを認識し、キャラクター画像に適用できるため、ダンス動画だけでなく、映画やバラエティ番組の動きや演出を参考にしたキャラクター動作の再現も可能です。微表情も自然に反映され、プロンプトで創意を入力することで、動画に個性や楽しさを加えることができます。
2. モーショントラッキング - 人気機能 -- https://reurl.cc/vKYNmk
映像内の人物や物体を自動で追跡し、テキスト・画像・スタンプなどの複数エレメントと連動可能です。
複数要素の同時リンクや、一時的に対象が消えた場合の再追跡ラベル表示も対応しており、ゲーム実況や教育・解説動画など、プロ顔負けの編集が簡単に実現できます。
3. AI 自動モザイク - 新搭載
顔やナンバーなどの個人情報や敏感情報をワンタッチで保護できます。三種類のモザイクスタイルを選択可能で、効果プレビューや強度調整にも対応。従来の手作業やAI換顔機能内のマスクよりも、自由度が高く、正確でスタイリッシュなモザイク表現が可能です。
4. AI 動画生成モデル追加 -- https://reurl.cc/zK39ry
1) Vidu Q3 Pro モデル
最新バージョンでは、Vidu Q3 Pro が搭載され、音声と映像を同時に生成できるようになりました。
セリフや効果音をプロンプトに直接入力することで、より立体的で表情豊かな動画制作が可能です。自動カメラワークや手動切替えもサポートし、表現の幅を広げることができます。動画長さは 1-16秒、解像度や比率も自由に設定可能です。
２) PixVerse V5.6 モデル
さらに、PixVerse V5.6 により、シネマティック映像表現や自然な音声、滑らかな動作が生成可能になり、短時間でプロ並みのクオリティを実現できます。
これにより、SNS向けショート動画やオリジナルコンテンツ制作の可能性が大幅に広がります。
5. AI 画像高画質・画像補正機能 - 簡単4K対応 -- https://reurl.cc/7bGxkb
動画補正機能に続き、どんな画像素材も簡単に高画質化・補正できるようになりました。
低解像度や手ブレ、夜景・弱光で撮影した写真はもちろん、AIGC生成画像や既存の素材も、色彩補正・ノイズ除去・黒白写真のカラー化・高解像度化など、多彩な補正が可能です。
特に、メモや資料などの文字の視認性向上にも活用でき、ビジネス資料や教育コンテンツ、SNS投稿用画像などもより見やすく・印象的に仕上げられます。さらに、出力は簡単に 4K対応 で、思い出や素材を高画質で保存できます。
6. 字幕・テロップ表現 - 自動解析＆表現力向上 -- https://reurl.cc/6bozNb
音声から文字起こし（STT）機能による音声自動解析で字幕を生成し、重要キーワードを強調表示できます。
