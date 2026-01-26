³ô¼°²ñ¼ÒHy¡ìs¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤è¤ê¡ÖBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹―¼Ö¡¦ÉÔÆ°»º¤òÄ¶¤¨¡¢»ñ»º¤Î¡Ö»ý¤ÁÊý¡¦´ÉÍý¡¦Ì¤Íè¡×¤òÀß·×¤¹¤ë´ë¶È¤Ø―
BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(µì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHy's¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºûËÜ Í´¼ù)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÌ¾¤ò¡ÖBAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ØÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âµé¼Ö¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶õ´Ö¡£
ËÜ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ä¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¡¦´ë¶È»×ÁÛ¡¦¾ÍèÁü¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¹âµé¼ÖÎ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤ò¼´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¹â³Û¥¢¥»¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¼Ö¡×¡ÖÉÔÆ°»º¡×¡ÖÇäÇã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ñ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Îºß¤êÊý¤ä²ÁÃÍ¤ÎÀß·×¤ËÆ§¤ß¹þ¤à´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¼ÒÌ¾¤Ç¤¢¤ëBAMBOOK(¥Ð¥ó¥Ö¥Ã¥¯)¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡ÖBamboo(ÃÝ¡¦ºû)¡×¤È¡¢²ÁÃÍ¤òÀ°Íý¤·¡¢µÏ¿¤·¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖBook(ËÜ)¡×¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶³Ð¤äÂ°¿ÍÀ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¼é¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»×ÁÛ¤ò¡¢¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹â³Û¥¢¥»¥Ã¥È¤ò²£ÃÇÅª¤Ë°·¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ñ»ºÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ý¤ÁÊý¡×¡Ö´ÉÍý¡×¡Ö²ó¤·Êý¡×¤òÀß·×¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤ÉÔÆ°»º¡§Ê¬»¶»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Àß·×
¹ñÆâÉÔÆ°»º¡¡¡§°ÂÄê»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ´üÅª¤ÊÊÝÁ´À¡¦°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
¹âµé¼Ö¡¡¡¡¡¡¡§Î®Æ°»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢Ã»´ü～Ãæ´ü¤Ç¤Î²óÅ¾À¡¦Î®Æ°À¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÇä¤ë¤¿¤á¤Î»ñ»º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤È¤â¡¢BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾
BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(µì¡§³ô¼°²ñ¼ÒHy's)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºûËÜ Í´¼ù
¢£½êºßÃÏ
ÅÐµ½»½ê¡§¢©113-0022¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÀéÂÌÌÚ2-3-8
±Ä¶È½ê¡¡¡§¢©151-0051¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«1-11-3¡¡¥¹¥¯¥ê¥ÖÀéÂÌ¥öÃ«1F 102
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ
TEL¡§03-6721-0785
FAX¡§03-6721-0786
¢£HP
https://bambook-am.com
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¦Ãç²ð¡¦´ÉÍý¡¦Çã¼èºÆÈÎ¡¦³¤³°ÉÔÆ°»ºÃç²ð
¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Í¢½ÐÆþ¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È
¡Ú±è³×¡Û
2020Ç¯11·î¡§ ¹çÆ±²ñ¼ÒY ÀßÎ©
2023Ç¯12·î¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒHy's ¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
2025Ç¯ 4·î¡§ Crossover International¤È¶ÈÌ³Äó·È¡¢¥Ï¥ï¥¤ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤ò³«»Ï
2026Ç¯ 1·î¡§ BAMBOOK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹