乃村工藝社が空間づくりに携わった「2025年日本国際博覧会 日本館」が 「Dezeen Awards 2025」にて受賞
乃村工藝社が空間づくりに携わった「2025年日本国際博覧会 日本館」が、「Dezeen Awards 2025」にてLonglistsを受賞いたしました。当社は、展示デザイン（基本設計、実施設計）、施工、運営を担当しました。
この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめ、ご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。
世界で大きな影響力のある建築とデザインのウェブサイトである「Dezeen」が主催する、世界で最も優れた建築、インテリア、デザイン、持続可能性プロジェクト、および最も優れた作品を生み出すスタジオや建築家、デザイナーを選出するアワードです。
受賞プロジェクト
2025年日本国際博覧会 日本館
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-japan-pavilion/
受賞：Longlists
カテゴリー：Interiors
クライアント：経済産業省様、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会様
受賞ページ：https://www.dezeen.com/awards/2025/longlists/japan-pavilion-expo-2025/
※丹青社とのJVにて推進
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 prs@nomura-g.jp
