デジタルギフトカード市場の規模、シェア、成長率およびメーカー動向（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「デジタルギフトカード市場の将来動向および機会分析：2025～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表します。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
デジタルギフトカード市場は、過去10年間で急速な拡大を遂げており、2025年から2035年にかけても、デジタル決済の普及、Eコマースの成長、消費者のギフト行動の変化を背景に、力強い成長が見込まれています。デジタルギフトカード（eギフトカードとも呼ばれる）は、電子メール、SMS、モバイルアプリ、デジタルウォレットなどを通じて配信される電子バウチャーで、オンラインまたは店舗で利用可能です。利便性、即時配信、パーソナライズ機能、デジタルプラットフォームとのシームレスな統合により、従来の物理的なギフトカードに代わる選択肢として高い人気を得ています。
スマートフォンの普及、インターネットアクセスの拡大、非接触取引への需要増加に伴い、デジタルギフトカードは世界中で現代的な小売、法人向けインセンティブ、プロモーション戦略の重要な要素となっています。
市場規模およびシェアの概要
世界のデジタルギフトカード市場は数百億米ドル規模と評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約15～18％で成長すると予測されています。北米は、成熟したEコマース基盤と小売業者・企業による高い導入率を背景に、現在最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は最も成長が速い地域とされており、インド、中国、東南アジア諸国における急速なデジタル化、中間所得層の拡大、モバイルウォレットの普及が成長を牽引しています。
小売およびEコマース向けギフトカードが最大のシェアを占める一方で、法人向けギフティングおよびインセンティブプログラムは高成長セグメントとして注目されています。
成長要因
Eコマースおよびオンライン小売の急成長
Eコマースプラットフォームの継続的な拡大により、即時かつ柔軟に利用できるギフト手段として、デジタルギフトカードの需要が大幅に増加しています。
キャッシュレスおよびデジタル決済への移行
デジタルウォレット、UPI、モバイルバンキング、非接触決済の世界的な普及が、最新の決済エコシステムと親和性の高いデジタルギフトカードの利用を加速させています。
法人向けギフティングおよびインセンティブの人気上昇
企業は、配布や管理、カスタマイズが容易であることから、従業員報奨、顧客ロイヤルティプログラム、営業インセンティブ、販促施策にデジタルギフトカードを積極的に活用しています。
利便性と即時配信
物理的なカードとは異なり、デジタルギフトカードは即時に配信できるため、直前の贈り物、祝祭シーズン、特別な機会に最適です。
パーソナライズおよびカスタムブランディング
デジタルプラットフォームでは、メッセージ、デザイン、ブランド要素のカスタマイズが可能で、顧客エンゲージメントや感情的価値を高めます。
