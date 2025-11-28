カシオ計算機株式会社は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME magazine by G-SHOCK no003』を、12月1日より世界中の「G-SHOCK STORE」にて配布します。





HISTIME magazine by G-SHOCK no003





『THISTIME magazine by G-SHOCK』は、「クリエイティブなシーンには“G-SHOCK”がある」をコンセプトに、世界中のクリエイターの日常やカルチャーを紹介する雑誌です。“G-SHOCK”のアイデンティティや腕時計の必要性、時間の大切さをアートワーク、インタビュー、映像を通して表現しています。





第三号となる今回は、芸術文化が息づくパリをテーマに取り上げました。そして、知的でユーモアに富み、自然体の自由さが漂うパリのクリエイティブシーンをまとめた最新号の刊行を記念し、渋谷区の「Good good not bad Tokyo」にて、12月1日から12月12日まで期間限定のポップアップカフェをオープンいたします。





開店初日となる12月1日の18:00からは、雑誌のローンチイベントを実施します。フランスやヨーロッパの雰囲気を感じさせるDJサウンドや、イベント限定のオリジナルパティスリー、さらに本誌のために制作されたアートワークの原画展示が並び、渋谷に小さなパリの空間が現れます。





アート、音楽、ドリンクを楽しみながら、『THISTIME magazine by G-SHOCK no003』の世界観をお楽しみください。





THISTIME magazine by G-SHOCK no 003 Paris Issue

Launch Party at Good good not bad Tokyo

URL： https://www.instagram.com/gshock_jp?igsh=MWlkeXdlN2c5NGhhYg==









【ポップアップカフェ】

▽場所

Good good not bad Tokyo ( https://www.instagram.com/goodgoodnotbad_tokyo/ )

東京都渋谷区宇田川町4-8





▽期間

2025年12月1日(月)～12月12日(金)

9:00～22:00(日曜日のみ9:00～19:00)





▽ローンチイベント2025年12月1日 (月)

18:00～21:00

※エントランスフリー





DJs (A to Z)

BUNGO (https://www.instagram.com/bun5_njr/)

Takumi Yuge (https://www.instagram.com/takumi_yuge/)









【作品展示 (A to Z)】

Pablo Attal ( https://www.instagram.com/pabloattal/ )

Ramdane Touhami ( https://www.instagram.com/ramdanetouhami/ )

SO ME ( https://www.instagram.com/so_me_ma_sen/ )

Stephane Manel ( https://www.instagram.com/stephanemanel/ )

Tatsuya Yokosaka ( https://www.instagram.com/yokosakatatsuya/ )





＜アートワーク＞





Ramdane Touhami





So Me





Stephane Manel





Pablo Attal





＜概要＞

名称 ： THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK

発行 ： 年2回を予定

配布場所： 日本及び世界各国の“G-SHOCK STORE”

掲載した内容は順次、オフィシャルWEBサイトやSNSでも

公開していきます。

WEB ： https://gshock.casio.com/jp/contents/thistime/









【お客さまお問い合わせ先】

カシオ計算機 お客様相談室

TEL： 0120-088925(時計専用)

URL： https://gshock.casio.com/jp/