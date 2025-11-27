株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長鬼塚友章、以下大倉）のグループ会社(レストラン、ホテル事業を手がける株式会社大倉クラブ＆ホテルズ)が運営する薬膳鍋と肉料理のお店『HESTIAGINZA(ヘスティアギンザ)』(所在地：東京都中央区銀座7丁目7番7号GINZA777ADCBUIL DING2階)にて『クリスマスディナーコース』のご予約を11月27日(木)より開始いたします。本コースは15,000円•12,000円の2種をご用意し、どちらも全7皿で構成。銀座ならではの洗練性と、HESTIAGINZ Aの“炉のぬくもり”を感じられる温かな料理をお楽しみいただけます。

薬膳黒旨スープ

『HESTIAGINZA』の看板メニュー。ポルチーニや松茸など、厳選された7種類の高級乾燥キノコを煮出した、デトックス効果が期待される1杯です。免疫力の向上やアレルギー予防改善作用なども期待できます。

スモークサーモンとクリームチーズ、オレンジの生春巻き

香ばしいスモークサーモン、濃厚なクリームチーズ、フレッシュなオレンジ。異なる味わいと食感をライスペーパーで包み込んだ、見た目も爽やかな前菜です。

アッシェパルマンティエ

フランスの家庭料理として親しまれる、マッシュポテトとひき肉を重ねて焼き上げたひと皿です。香ばしい焼き色となめらかなポテトの口当たり、肉の旨味が調和した温かみのある味わいになっています。

オマール海老のブイヤベース

オマール海老を主役に、ムール貝やアサリなどの魚介で旨味を引き出した、フランスの定番魚介料理。オマール海老ならではの濃厚で奥深い風味をお楽しみください。

近江牛フィレ肉のポワレ ベリーのソース

柔らかくきめ細かな肉質が特徴の自社ブランド牛〈近江大倉和牛〉のフィレ肉を、しっとりと焼き上げたひと皿。柔らかな酸味と甘味が絡みあうベリー系ソースが、肉の旨味を引き立てます。

ビーツを練り込んだニョッキ～ズワイガニクリームソース～

ビーツを生地に練り込んだ赤いニョッキに、ズワイガニの旨味を溶け込ませたクリームソースを合わせて。まろやかな味わいの中に彩りを添える、ブロッコリーの食感がアクセント。

ティラミスと林檎のコンポート バニラアイス添え

なめらかな口当たりのティラミスに、やさしい甘さの林檎のコンポートを添えたデザートプレートです。アイスクリームとともに、ほどよい酸味と甘みの調和をお楽しみいただけます。

※ 12,000円コースも同様に7皿構成。内容は価格帯に合わせた季節メニューをご用意しています。※ 食材の仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※ 画像はイメージです。

■店舗概要

【HESTIAGINZA】“銀座で味わう薬膳鍋と近江牛”をコンセプトにしたレストラン。大人気の「キノコたっぷり薬膳黒旨火鍋」をはじめ、接待や記念日にもぴったりな落ち着いた空間で、心も身体も整う料理をご提供しています。

代表者：代表取締役社長 鬼塚 友章設立：昭和39年1月本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階資本金：1億円事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業URL：https://okura.co.jp/

株式会社HESTA大倉/広報企画室