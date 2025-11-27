「つづきみ」運営事務局は、新作アニメのプロモーション映像をまとめて視聴できる特別番組「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？」を、各動画サイトにて2025年12月25日(木)に配信いたします。





つづきみロゴファイル





■番組タイトル

第38回「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？」(略称：「つづきみ」)









■番組概要

毎クール数多くのアニメが放映される中、「3話切り」「1話切り」どころか「タイトルだけ確認して本編を見ていない」「そもそも作品ある事知らなかった」となっている人も多いのではないでしょうか？

我々はそんな「ゼロ話切り」を世の中から撲滅すべく、2016年からこの「つづきみ」を開催しています。

今回も前回に引き続き、会場での一般観覧を募集いたします。

多くの新作アニメをファンの皆様に紹介するためスタッフ一同準備を進めて参りますので、ぜひ現地にてご観覧ください。









■配信日時

2025年12月25日(木)17:30～21:30(予定)

※ニコニコ生放送、バンダイチャンネルなどで番組生配信予定

※番組配信後、ABEMA、Locipoなどにてアーカイブ配信を実施いたします

(ニコニコ生放送はタイムシフト配信を予定)









■収録会場

アニメイトシアター(池袋)









■現地観覧のお申し込みについて

現地観覧を希望される方は以下の申し込みページよりお申し込み下さい

＜申込ページ＞

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02kdq4gpm2u41.html

※応募は先着順となります。予定席数が埋まり次第受付が終了となりますので、お早めにお申し込みください。

※参加作品及び登壇ゲストについては12月中旬頃に発表予定です。詳しくはつづきみ公式X(旧Twitter)をフォローください。









■司会

吉田尚記(ニッポン放送)、結(女優・タレント)









■コメンテーター

リチャード・アイゼンバイス(ジャーナリスト)









■公式X(旧Twitter)

https://x.com/tudukimi

企画：「つづきみ」運営事務局

運営：ドットフォワード合同会社