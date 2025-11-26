「越前塗 刷毛目 夫婦汁椀」――ご結婚祝いに選ばれる伝統工芸の上質ギフト
日本を代表する伝統工芸「越前塗」の技を受け継いだ、上質な夫婦汁椀のご紹介です。本商品は、木地に漆を丁寧に重ね、刷毛目（はけめ）の表情を美しく際立たせた2客セット。手仕事ならではの温かみと、日常使いに馴染む上品な質感が魅力で、ご結婚祝い・ご夫婦への贈り物として大変人気の高いギフトアイテムです。
越前塗は、丈夫さと長く使える実用性が特徴で、縁起の良い“末永い幸せ”を象徴する贈り物として選ばれています。軽量で持ちやすく、口当たりも柔らかいため、毎日の味噌汁やお吸い物がより豊かな時間に。シンプルながらも深みのある仕上がりは、和洋どちらの食卓にも自然と調和します。
また、ペア仕様のため、新婚夫婦や結婚記念日のお祝い、両親へのプレゼントにも最適。専用化粧箱入りで、目上の方にも安心してお贈りいただけます。
伝統工芸の確かな品質と贈り物としての華やかさを兼ね備えた「越前塗 刷毛目 夫婦汁椀」。大切な節目にふさわしい、心に残る結婚祝いギフトとしておすすめです。
越前塗 刷毛目 夫婦汁椀［2客］【ご結婚祝い】
越前漆器粂治郎
