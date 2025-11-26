全国無料放送のBS12トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の『土曜洋画劇場』にて、デンゼル・ワシントン特集を11月29日（土）より4週連続で放送します。さらに、12月29日（月）からは『イコライザー』シリーズ3作品も放送します。

11月・12月はハリウッドを代表するオスカー俳優、デンゼル・ワシントン主演×名匠トニー・スコット監督がタッグを組んだ緊迫のサスペンスを4週連続でお届け。さらに、『イコライザー』3作品も一挙に放送！暴走列車と対峙する『アンストッパブル』、ジーン・ハックマンとの共演で核戦争の危機に揺れる潜水艦を描く『クリムゾン・タイド』、時間を超えた犯罪捜査に挑む『デジャヴ』、地下鉄での人質事件に挑む『サブウェイ 123 激突』など、緊張感あふれる映像とスタイリッシュなアクションが光る4作品。アントワーン・フークア監督が手掛けた『イコライザー』シリーズでは人知れず悪を成敗する凄腕の殺し屋を演じる。

放送スケジュール

■「土曜洋画劇場」毎週よる7時～11月29日（土）『アンストッパブル』12月6日（土）『クリムゾン・タイド』12月13日（土）『デジャヴ』12月20日（土）『サブウェイ123 激突』■『イコライザー』3作品12月29日（月）よる7時～『イコライザー』12月30日（月）夕方6時～『イコライザー2』12月30日（火）よる8時～『イコライザー THE FINAL』（英語・日本語字幕）■「土曜洋画劇場」HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/■「イコライザー」特集HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/

■BS12トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

