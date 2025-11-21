株式会社 ラナン・シー(東京都渋谷区／代表取締役：Momoco)は、「昭和と令和をつなぐ音楽プロジェクト」として、往年のスターが活躍した時代の情熱を現代に蘇らせる取り組みを開始しました。

中高年層を中心に、“もう一度ステージに立ちたい人・夢を叶えたい人”を応援するプロジェクトチームを発足し、年齢という壁を越えて挑む“時代を超えて輝く新しいスター”を誕生させます。





【株式会社 ラナン・シー HP】

https://lhiannansheemusic.com

【社会貢献ラナンシースマイル HP】

https://smilelabo-lsg.com





■プロジェクト発足の背景

「中高年以降の“再挑戦市場”が急拡大する」

近年、カラオケ人口の中心は40～70代が占め、「もう一度ステージに立ってみたい」という声が急増しています。

一方で、既存のオーディションやデビュー制度は若年層中心で、中高年が“本格的にデビューできる道”はほとんど存在しません。株式会社 ラナン・シーはこのギャップに着目。

年齢を理由に夢を諦めた人が再び輝ける“戻ってこれる居場所”をつくるため、本プロジェクトが立ち上がりました。









■「昭和歌謡の再ブームと、令和世代の“レトロ熱”」

昭和歌謡はここ数年、Z世代にも人気が急上昇。TikTokやYouTubeをきっかけに、令和の若者に再注目されています。

「昭和の情熱 × 令和の感性」この2つを融合した新しいスターを生むタイミングが、今まさに整ったといえます。









■プロジェクトの背景・連動企画

本プロジェクトは、「～未来に続く～伝説の歌謡ショ ー」(2023/銀座ブロッサム)やBSフジ「未来伝説 シリーズ」と連動し、“音楽を通じた社会貢献”をテーマに展開してきた流れの中で生まれました。さらに、ラナン・シーグループでは、地域の人々と共に創り上げる夏祭りステージ、子ども食堂支援、福祉施設訪問、地域商店街活性イベントなど、「音楽× 社会貢献 × 地域活性」を軸とした活動を全国で実施しています。また、Rili.がパーソナリティを務める「Rili.のスマイルエンタメラボ」(REDS WAVE FM 87.3MHz／毎週月曜21:00～)とも連携し、音楽を通して“思いやりの種をまき、笑顔の花を咲かせる時間”を届けています。これら一連の取り組みが積み重なり、昭和の情熱と令和の煌めきを融合させた、全国参加型のスター発掘プロジェクトとして発展しました。





■募集内容

・年齢・性別・経験不問(中高年の挑戦を歓迎)全国参加可能

・グループ・ソロ初心者も応募可能





一次審査：オンライン(動画提出で完結)

二次審査：全国5ブロック会場(北海道／東日本／西日本／九州沖縄)

最終審査：東京ステージ+オンライン同時開催





【オンライン審査】

“東京に行けないから夢を諦める”そんな時代を変えたい。

地方在住者や中高年の方、移動が難しい方にも無理のない参加環境を整えています。





■応募方法

【応募フォーム】(株式会社 ラナン・シーHP)

プロフィール・写真・歌唱動画URLを送信





【メール応募】

件名：スター伝説2026応募

→ info@lhiannanshee-music.com 宛に写真・自己PR・動画URLを添付





【郵送応募(高齢者サポート)】

写真・PR文・歌唱音源(CD-R可)を郵送





■エントリー費：有





■審査の流れ

一次審査：書類・動画(全国対応)

二次審査：地区審査 or オンライン審査

最終審査：昭和歌謡番組風の公開ステージ 当日にデビュー4名を発表









■応募締切

2026年1月31日(土)





■デビュー枠 合計4名

(1) 昭和歌謡デュエット巨匠 藤波研介 デュエット枠(男性1名)

音楽版シンデレラ Rili.の相手役





(2) 村田功 × 庄司龍 デュエット枠(女性1名) 昭和歌謡の名匠とデュエット。





(3) Momoco ソロデビュー枠(男女1名ずつ) 一度諦めた夢に再挑戦したい方を応援する枠。





■デビュー後の活動

【デビュー後は、ラナン・シーグループが全国で展開】

夏祭りステージ・地域活性イベント・福祉施設訪問・チャリティライブ・商店街イベント・子ども食堂支援企画・ラジオ公開収録など、多彩なステージへ出演する機会があります。

“デビューして終わり”ではなく、歌で人を笑顔にし、地域を元気にし、仲間と共に活動の幅を広げていく未来 まで見えるプロジェクトです。





挑戦する人が、自分の未来を想像しやすい環境づくりを大切にしています。





■昭和歌謡デュエット巨匠 作詞家 藤波研介 代表作/今夜は離さない(橋幸夫&安倍里葎子)

【プロジェクトチーム】

株式会社 ラナン・シー(総合企画・プロデュース・音楽制作)

有限会社 アルバトロス (音楽出版)

株式会社 FPアドバンス (マネジメント)

XYZSOUND(音楽制作)

株式会社 Office Beldad (マネジメント)

総括：Lhiannanshee Group (ラナン・シーグループ)





■メッセージ

デビューを目指して努力する楽しさ。新しい仲間と出会う喜び。

そして“何歳でも夢を追える姿”を子どもたちに見せたい。

その背中が、未来の誰かの勇気になると信じています。

人生の後半戦に、もう一度スポットライトを。

その輝きは、次の世代へと確かに受け継がれていく。





Lhiannan Shee Group 代表





■お問い合わせ

株式会社 ラナン・シー

担当： 企画デスク

Fax ： 03-6276-6359

Mail： audition@lhiannanshee-music.com





【公式サイト】

https://www.lhiannansheemusic.com





【SNS各種】

お気軽にお問い合わせください。