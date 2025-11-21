¶áÂçÁí¹ç¼Ò²ñ³ØÉôÂ¼¾¾¥¼¥ß¡ÖÂçºå¾ë¡¦Ä¶¥é¥ó¥É¥Þー¥¯²½·×²è¡×¡¡Âçºå¾ë¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¥Ä¥¢ー¥ëー¥È¤òInstagram¤Ç¾Ò²ð
¶áµ¦Âç³ØÁí¹ç¼Ò²ñ³ØÉô¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡ËÁí¹ç¼Ò²ñ³Ø²Ê¼Ò²ñ¡¦¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢·ÏÀì¹¶¶µ¼ø¡¡Â¼¾¾½¨¥¼¥ß¤Ï¡¢Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Âçºå¾ë¤òÂçºå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Î¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤È¤¹¤ë¡ÖÂçºå¾ë¡¦Ä¶¥é¥ó¥É¥Þー¥¯²½·×²è¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¾ë¤¬¤ï¤º¤«¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤òÊâ¤¤¤Æ²ó¤ë¥Ä¥¢ー¥ëー¥È¤ò¡ÖÂçºå¾ë¡¦°ìÂÎ¤É¤Ã¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Í¤ó¡©～Âçºå¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤á¤°¤ê～¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éInstagram¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¡ÖÂçºå¾ë¤òÂçºå¿Í¤Î¿¿¤Î¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡üÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¾ë¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢ー¥ëー¥È¤ò¾Ò²ð¡ü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¥ëー¥È¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤âÅê¹Æ¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³ØÁí¹ç¼Ò²ñ³ØÉô¤ÎÂ¼¾¾½¨¥¼¥ß¤Ï¡¢"¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥³¥È¤Å¤¯¤ê¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹"¤ò¸¦µæ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£400Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂçºå¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡ÖÂçºå¾ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ë¹â¤¤¥Ó¥ë·²¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçºå¾ë¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂçºå¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÂçºå¾ë¡¦Ä¶¥é¥ó¥É¥Þー¥¯²½·×²è¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂçºå¾ë¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ò82¥«½ê¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤È¼Ì¿¿¤òÉ³¤Å¤±¤ÆGoogle¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂçºå¾ë¡¦¸«¤¨¤ë²½MAP¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ï¸«¤¨¤ë¤Í¤ó¡ªÂçºå¾ë¡×¤È¤¤¤¦Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖÂçºå¾ë¡¦°ìÂÎ¤É¤Ã¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Í¤ó¡©～Âçºå¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤á¤°¤ê～¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¿·¤¿¤ËInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¥Á¥é¥Ã¤ÈÂçºå¾ë¤¬¸«¤¨¤ë¥Ä¥¢ー¥ëー¥È¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£JRÂçºå´Ä¾õÀþ¡Ö¿¹¥ÎµÜ±Ø¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤â¤ê¤Î¤ß¤ä¥¥åー¥º¥âー¥ëBASE¡¢¶ÌÂ¤°ð²Ù¿À¼Ò¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶ÌÂ¤¶µ²ñ¡¢ÆñÇÈµÜÀ×¤Ê¤É¤òÄÌ¤ê¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¤«¤é½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿¹¥ÎµÜ±Ø¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Ìó1»þ´Ö30Ê¬¤Î¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£¿¹¥ÎµÜ±Ø¤Î³°²ó¤ê¥Ûー¥à¤ÎËÌÃ¼¤ä¥¥åー¥º¥âー¥ë²°¾å¤Î¥¨¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢ÆñÇÈµÜÀ×¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤·¤Ê¤É¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤ÈÂçºå¾ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾ë¤Ë¶Ð¤á¤¿Éð»Î¤Î²°Éß¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥ëー¥È¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÂçºå¤Î³¹¤ÎÈ¯Å¸¤äÊ¸²½¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçºå¾ë¤Ï¼çÍ×¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖWhere the heck can you even see Osaka Castle from?¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö³¹Ãæ¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤òÃµ¤¹¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Âçºå¾ë¤äÂçºå¤Î³¹¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçºå¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿Âçºå¾ë¤ËºÆ¤ÓÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Âçºå¾ë¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ²½¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¤Î³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û´ë²èÌ¾¡¡¡¡¡§¡ÖÂçºå¾ë¡¦°ìÂÎ¤É¤Ã¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Í¤ó¡©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～Âçºå¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤á¤°¤ê～¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±Ñ¸ìÌ¾ ¡ÖWhere the heck can you even see Osaka Castle ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§Instagram¡Öosaka_superlandmark2025¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÄ¶¥é¥ó¥É¥Þー¥¯Âçºå¾ë2025@Â¼¾¾¥¼¥ß¡Ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.instagram.com/osaka_superlandmark2025/³«»ÏÆü¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë´ë²èÀ©ºî¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÁí¹ç¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡¡Â¼¾¾½¨¡¢¥¼¥ßÀ¸3Ì¾¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§Âçºå¾ëÅ·¼é³ÕWEB¥µ¥¤¥È¡§https://osaka-superlandmark.studio.site¡ÚÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ´ÛÄ¹¡¡µÜËÜÍµ¼¡»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û¥â¥Î¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»þ¤Ë¡Ö¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡Ö¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤Ë¿´¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä°¦Ãå¡¢¥Ó¥ë¤Î¤¹¤´Ö¤«¤é¶öÁ³Âçºå¾ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£¿Ê¹ÔÃæ¤Î¡ÖÂçºå¾ë¡¦Ä¶¥é¥ó¥É¥Þー¥¯²½·×²è¡×¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤¬ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾ë³Ô¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»Â¿·¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤òÂÎ¸³¤·¤¿Êý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤Ã¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î´¶ÁÛ¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¾ë¤¬¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¼«ÂÎ¤òÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤À¤È¿·Á¯¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë³°¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ú³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÛÂçºå¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢Âçºå¾ë¡£¶á¤¤Â¸ºß¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âçºå¾ë¤ÈÂçºå¤Î³¹¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂçºå¾ë¤ò¿Í¡¹¤Î¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢¥Ä¥¢ー¥ëー¥È¤òÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¤ÎµÜËÜ´ÛÄ¹¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÂçºå¾ë¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¤ß¤¨¤ë»Ñ¤ò¥Ä¥¢ー¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÅÀ¡×¤Ë°Õ³°À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡ÖÂçºå¾ë¡¦°ìÂÎ¤É¤Ã¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Í¤ó¡©～Âçºå¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤á¤°¤ê～¡×¤òInstagram¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤·¤ÆÀÎ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤«¤é¸«¤ëÂçºå¾ë¤òÁÛÁü¤·¡¢Âçºå¤Î³¹¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£