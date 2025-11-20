パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー（シリーズ2）を搭載したゲーミングPC販売中です。

■ インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）搭載ゲーミングPCについて

ゲーミングPC LEVEL∞では、ゲームやストリーミング配信などにおいて快適な動作を実現します。AI処理の専用プロッセサーとなるNPUを内蔵したインテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ 2）は、対応のAIアプリケーションを優れた電力効率で実行することができます。

■ インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）について

インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ 2）は、新たなアーキテクチャーが採用され、P-coreのシングルスレッド性能が最大9%、E-coreのマルチコア性能が最大32%向上いたしました。コンピュートタイルや、SOCタイル、グラフィックスタイル、IOタイルなどチップレット構造を採用し、新たにAI処理に特化したNPUが内蔵されました。 前世代と同様にシングルスレッド処理性能を重視したPerformance-core（P-core）と、マルチスレッド性能を重視し電力効率に優れたEfficient-core（E-core）を同じシリコンダイ上に実装しています。進化したインテル® スレッド・ディレクターにより、シームレスにP-core、E-coreに処理を割振り、より効率的な処理を実現しました。 そして新しいインテル® 800 シリーズ・チップセットに対応し、PCI-Express 5.0最大レーン数の増加やThunderbolt™ 5の拡張カード対応など、プロセッサーの能力を発揮させる足回りも強化されています。※マザーボードの仕様により搭載ポートが異なります。

■ AI処理に特化したNPUを搭載

インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ 2）は、AI処理に特化したNPUを搭載し、AI処理を使用するアプリケーションを優れた電力効率で実行することができます。内蔵グラフィックスの進化したXe LPGアーキテクチャーや、P-coreと連携し、優れたAI実行パフォーマンスを実現します。

■ モデルのご紹介

下記は、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー（シリーズ2）搭載 BTOパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R789-LC285K-SKX販売価格：314,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1141847&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251120_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K / DDR5 16GB(8GB×2) / インテル® Z890 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源製品名：LEVEL-R789-LC285K-UKX販売価格：414,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1133267&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251120_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K / DDR5 32GB(16GB×2) / インテル® Z890 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源

