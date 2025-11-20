全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「天啓異聞録(てんけいいぶんろく)」を11月27日（木）ひる3時～放送開始します。

１．番組概要

明代を舞台にした異色のアクション時代劇！！

『風起洛陽』『空海－KU-KAI－』の正統派スター俳優 ホアン・シュエン＆『シャクラ』『イップ・マン 完結』の“リアル・アクションスター”ウー・ユエ主演。悪政に揺れた明代天啓年間を舞台に繰り広げる、幻想と怪奇に彩られた異色アクション時代劇！！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/tenkei-ibunroku/■画像クレジット：©BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

２．あらすじ

天啓３年10月29日、錦衣衛の褚思鏡（ちょ･しきょう）は遼東（りょうとう）の寧遠（ねいえん）城に到着した。近頃、都でも囁かれている奇病、そして妖魔に関する噂を調査するため、異例ではあるが単独でこの地に出向いたのだという。韃靼（だったん）の武官・バヤンと共に調査を開始する褚思鏡。彼はある人物の言葉に従い、烏暮（うぼ）島を目指すが…。

３．放送スケジュール

11月27日（木）ひる3時～ 放送スタート毎週木～金曜日 ひる３時～ 日本初放送（全12話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト褚思鏡（ちょ･しきょう）/褚思諐（ちょ･しぎょく）：ホアン・シュエン（黄軒）『風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～』バヤン：ウー・ユエ（呉樾）『シャクラ』アンジェリカ：チャン・ロンロン（張榕容）『顔心記～シェイプ・オブ・ラブ～』沈譲（しん・じょう）：ルー・ファンション（蘆芳生）『長安二十四時』沈淙（しん・そう）：ワン・シェンディー（王聖迪）『バッド・キッズ 隠秘之罪』賀子礁（が・ししょう）：ジアン・チーミン（蒋奇明）『ロング・シーズン 長く遠い殺人』丘芷（きゅう・し）：ツォン・ルイリン（従瑞麟）『星漢燦爛』楊瓚（よう・さん）：リウ・ティンズオ（劉亭作）『風起隴西－SPY of Three Kingdoms－』

５．スタッフ

総監督：ルー・ヤン（路陽）『風起隴西 －SPY of Three Kingdoms－』監督：チアオ・レイ（喬磊）、ファン・チュワン（范川）『風起隴西－SPY of Three Kingdoms－』脚本：ユー・ヤン（禹揚）『修羅：黒衣の反逆』、ジュー・ディー（朱迪）、グオ・ユードー（郭碰徳）

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。