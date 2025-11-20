人気の洗濯機ブランド Comfee は、11月21日より公式にブラックフライデーセールを開始します。Comfee は、日本の消費者向けに設計された、全自動洗濯機や自動洗剤投入機能付きモデルを複数展開し、年間最大の割引を提供します。Comfee 7kg 全自動洗濯機（https://www.amazon.co.jp/stores/page/2B53AA50-5E18-4BCD-A272-06B00CF81605?channel=PR）は、コンパクトなデザインと高い性能を兼ね備えた人気商品で、1～3人世帯に最適です。11月21日から12月1日まで、この製品は通常価格34,300円のところ、27,900円で販売され、18%の割引となります。

主な機能：- 薄型ボディ：Comfee 15.4ポンド（7kg）全自動電気洗濯機は、省スペース設計の薄型ボディを採用しており、どこにでも置くことができます。玄関やキッチンなどの狭いスペースでも問題ありません。- 透明ガラス振動抑制カバー：透明ガラス振動抑制カバーは、洗濯の様子を確認できるだけでなく、強化ガラス素材を採用しており、安全性と耐久性に優れています。ゆっくりと閉まる設計で、より安全に使用できます。- 洗濯槽の衛生を守る：自動洗浄機能が、見た目の悪い汚れを自動的に取り除きます。乾燥機能により洗濯槽を乾燥させ、細菌の繁殖を防ぎます。洗濯槽と乾燥槽を定期的に掃除することで、衣類を入れるバケツを常に清潔に保つことができます。- 風乾燥：遠心力と通気口から取り込んだ空気を利用して衣類の水分を素早く取り除き、乾燥時間を大幅に短縮します。ヒーターを使用しないため、電気代の節約にもなります。- 8種類の洗濯コースから選択可能：標準、つけおき、毛布などの大物洗いなど8つの洗濯コースを搭載。衣類や状況に最適なコースを選ぶことで、洗濯の効率と仕上がりの質を向上させることができます。

その他のセール情報はこちらでご覧ください：Comfee 洗濯機ストア https://www.amazon.co.jp/stores/page/2B53AA50-5E18-4BCD-A272-06B00CF81605?channel=PR 。

Comfee について

Comfee は、シンプルな快適さと高い効率を求める人々のための専用ブランドです。私たちは、本当に役立つ機能だけを備えた製品を作ることにこだわっており、消費者が常に求める価値を提供できるよう努めています。Midea Groupの卓越した製造力、品質へのこだわり、顧客サービスに支えられ、Comfee は業界内での卓越性を追求しています。