TechShare, Robot Innovation Week2025開催と参加申込開始のお知らせ
TechShare株式会社（本社：東京都、資本金：8,500万円、代表取締役：重光貴明、以下「TechShare」）は、ヒューマノイド、4足ロボット、ロボットアームなどの最新ロボットとその開発技術に関する技術交流イベント「Robot Innovation Week 2025」を、2025年12月16日～18日の3日間、秋葉原UDXで開催することをお知らせいたします。
Robot Innovation Week 2025は、ヒューマノイドロボット、4足歩行ロボット、ロボットアーム、車両型移動ロボットなどの最先端のロボットの開発者が、その開発事例や取組みを紹介するユーザ事例講演やメーカーや業界の第一人者が最新のロボット製品やテクノロジーに関する基調講演など複数のテーマ別カンファレンスおよび最新技術や製品の展示を通じて、活用事例や実証実験、開発の事例をご紹介し、最先端ロボットの開発をDeepに体感できる技術交流イベントです。
＜Robot Innovation Week 2025の開催概要＞
日時 ： 2025年12月16日（火）～18日（木） 9:30~17:30
会場 ：秋葉原UDX Gallery/Gallery Next
主催 ：TechShare株式会社
共催 ：Unitree Robotics社、AgileX Robotics社、DOBOT社、YOUIBOT社
協力企業：DH-Robotics社、SMC株式会社、パナソニックコネクト株式会社、株式会社ミライセンス、
株式会社コスメック、株式会社T-ROBO、株式会社アプトポッド、株式会社Robosapiens、
TsukArm Robotics株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、
双峰エンタープライズ株式会社、株式会社Sohwa & Sophia Technologies、
ハートランド・データ株式会社、他多数
参加費 ：無料（事前申込制）
申込方法 ：特設サイトから申込いただけます。
https://techshare.co.jp/riw2025/
今回のRobot Innovation Week 2025は、昨年、一昨年に続き、今回が3回目の開催となりますが、今回のRobot Innovation Week 2025では、「Physical AI時代のロボット開発新戦略」をテーマに、ヒューマノイドロボット、4足歩行ロボット、車両型ロボットやロボットアームなどの最先端のロボットの多種多様なロボット開発事例やソリューションが紹介される他、深層強化学習や模倣学習などAIベースのロボット開発、ROSベース開発などの新時代のロボット開発手法、DIYによる低価格での自動化など、約50講演を含む下記の4つのカンファレンスを開催予定です。
＜開催カンファレンス＞
１）Unitree Developer Conference 2025（四足歩行ロボット・ヒューマノイドに関するカンファレンス）
２）DOBOT User Conference 2025（ロボットアームに関するユーザカンファレンス）
３）Learning Robot Conference 2025（深層強化学習・模倣学習に関するユーザカンファレンス）
４）AMR/UGV Conference 2025 （自動搬送ロボットと移動ロボットに関するユーザカンファレンス）
これらの4つのカンファレンスでは、ロボットユーザの利用事例講演、開発元メーカーやパートナーの最新ソリューション紹介、業界を代表するプロフェッショナルによる基調講演など60以上の講演と、約30社の協力企業による製品やソリューションの展示が予定されています。また、ROS2プログラミングを体験できる特別講座やカンファレンス終了後の技術交流会など、ロボット活用・開発に関する技術交流や体験できる様々な企画も用意されています。
