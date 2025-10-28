こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イオンの年間最大級セール「ブラックフライデーセール」10周年を記念し、グラニフのオリジナル5キャラクターと「ブラックパンダ」が集結！
特別デザインのトートバッグとぬいぐるみブランケット。全4種類の景品が登場
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、株式会社オンワードコーポレートデザイン（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：村上 哲）の製作のもと、イオンリテール株式会社（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長：古澤 康之）が開催する年間最大級のセール「イオン ブラックフライデーセール」において、購入レシートを対象とした景品として、グラニフオリジナルの5キャラクター「コントロールベア」「ビューティフルシャドー」「イカク」「ラムチョップ」「ローリングパンダズ」と、イオンのキャラクター「ブラックパンダ」とのコラボレーションデザインによるトートバッグおよびぬいぐるみブランケットを展開いたします。
今年で10周年を迎える「イオン ブラックフライデーセール」を記念し、イオンのブラックフライデーを象徴するキャラクター「ブラックパンダ」と、グラニフを代表する5キャラクターが集結。本コラボレーション限定の特別デザインによるトートバッグとぬいぐるみブランケット、全4種類の景品が登場します。
■グラニフコラボ ブラックパンダトートバッグ
11月22日(土)～イオン・イオンスタイル店舗直営売場にて、当日税込5,000円以上のお買い上げレシートをご提示いただくと、先着で「グラニフコラボ ブラックパンダトートバッグ」をプレゼントいたします。3種類の中から、どのデザイン・カラーが入っているかは開けてからのお楽しみとなるブラインドパッケージ仕様です。
・開催日：2025年11月22日(土) ～
・取り扱い店舗：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/
・種類：全3種類（ブラック／ブラウン／ライトグレー）
※レシートは配布日各日ごとに合算が可能です。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※お一人さまにつき1点限りとさせていただきます。
※不良品以外の返品・交換はお受けできません。
※お渡し後のカラー交換などはお受けできません。
※一部、実施しない店舗がございます。
※沖縄を除く全国のイオン・イオンスタイルで配布いたします。配布時間や場所、数量など詳細は、チラシまたはイオン・イオンスタイル各店舗店頭にてご確認ください。
■グラニフコラボ ブラックパンダ ぬいぐるみブランケット
11月29日(土)～イオン・イオンスタイル店舗直営売場にて、当日税込3,000円以上のお買い上げレシートをご提示いただくと、先着で「グラニフコラボ ブラックパンダぬいぐるみブランケット」をプレゼントいたします。
・開催日：2025年11月29日(土) ～
・取り扱い店舗：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/
・種類：1種類
※レシートは配布日各日ごとに合算が可能です。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※お一人さまにつき1点限りとさせていただきます。
※不良品以外の返品・交換はお受けできません。
※一部、実施しない店舗がございます。
※東北地区を除く全国のイオン・イオンスタイルで配布いたします。配布時間や場所、数量など詳細は、チラシまたはイオン・イオンスタイル各店舗店頭にてご確認ください。
■グラニフオリジナルの5キャラクターについて
今回のコラボレーションでは、グラニフのオリジナルキャラクターの中から、定番人気の5キャラクターが登場しています。
コントロールベア：自らの首を取る、シュールでキュートなクマ。「他人に流されて人生を浪費せずに、自らの頭をコントロールできる強い意志を持とう」というメッセージが込められています。
ビューティフルシャドー：どんな時も楽しむ気持ちを忘れずに、自由気ままに過ごすイタズラ好きのキャラクター。基本は黒色ですが、時としてカラフルな姿を見せることも。
イカク：威嚇していても、やっぱりかわいいレッサーパンダ。長らくこのポーズで威嚇し合っていて、このポーズのバランスを取るのに必死で、なぜ威嚇し合っていたのかすっかり忘れています。
ラムチョップ：伝説のプロレスラーが繰り出す必殺技「○○チョップ」に憧れている子供羊。時としてストレートな物言いに含まれた真実を見抜く力には、大人もビックリです。
ローリングパンダズ：転がることが大好きな赤ちゃんパンダたち。白黒の世界に時折バクが紛れこみますが、転がることに夢中で気にせずに遊び続けています。
■ブラックパンダとは
毎年、ブラックフライデーの時期になるとイオンを盛り上げるために現れる、黒めのパンダ。
超！ナツ夏祭りの「ナツパンダ」とは幼なじみのマイメン。
イベント期間中、おトクな情報や限定商品を怪しげな笑顔で教えてくれるアンバサダー。
実は毎年、イベント前日はワクワクして眠れないらしい。
※掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
(C)graniph
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：国内74店舗（国内73、海外1）※2025年10月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
