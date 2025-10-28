イオンの年間最大級セール「ブラックフライデーセール」10周年を記念し、グラニフのオリジナル5キャラクターと「ブラックパンダ」が集結！











左からコントロールベア、ビューティフルシャドー、イカク、ラムチョップ、ローリングパンダズ











■グラニフオリジナルの5キャラクターについて今回のコラボレーションでは、グラニフのオリジナルキャラクターの中から、定番人気の5キャラクターが登場しています。コントロールベア：自らの首を取る、シュールでキュートなクマ。「他人に流されて人生を浪費せずに、自らの頭をコントロールできる強い意志を持とう」というメッセージが込められています。ビューティフルシャドー：どんな時も楽しむ気持ちを忘れずに、自由気ままに過ごすイタズラ好きのキャラクター。基本は黒色ですが、時としてカラフルな姿を見せることも。イカク：威嚇していても、やっぱりかわいいレッサーパンダ。長らくこのポーズで威嚇し合っていて、このポーズのバランスを取るのに必死で、なぜ威嚇し合っていたのかすっかり忘れています。ラムチョップ：伝説のプロレスラーが繰り出す必殺技「○○チョップ」に憧れている子供羊。時としてストレートな物言いに含まれた真実を見抜く力には、大人もビックリです。ローリングパンダズ：転がることが大好きな赤ちゃんパンダたち。白黒の世界に時折バクが紛れこみますが、転がることに夢中で気にせずに遊び続けています。■ブラックパンダとは毎年、ブラックフライデーの時期になるとイオンを盛り上げるために現れる、黒めのパンダ。超！ナツ夏祭りの「ナツパンダ」とは幼なじみのマイメン。イベント期間中、おトクな情報や限定商品を怪しげな笑顔で教えてくれるアンバサダー。実は毎年、イベント前日はワクワクして眠れないらしい。※掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります(C)graniph会社概要■会社名株式会社グラニフ■代表取締役村田 昭彦■本社所在地〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F■事業概要デザインプロダクトの企画、製造、販売等■ブランドビジョンIPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。■販売チャネル公式オンラインストア：https://www.graniph.com店舗：国内74店舗（国内73、海外1）※2025年10月1日現在■情報発信チャネル企業サイト：https://graniph.co.jp公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHICLINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw■グラニフオリジナルキャラクター公式Xアカウントビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_gイカク：https://x.com/ikaku_gラムチョップ：https://x.com/lambchop_gナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_gローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g