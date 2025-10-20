【婚活応援】物価高に負けない、「リーズナブル婚活」を応援！格安撮影のオプションが割引「婚活写真・お見合い写真応援キャンペーン」を開催。
スイート有限会社が運営する写真スタジオ、後楽園スタジオ（所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階）は、2025年10月21日より、お客様の魅力を最大限に引き出す婚活写真・お見合い写真の格安撮影サービスのオプションを、よりリーズナブルにご利用いただける応援キャンペーン「婚活写真・お見合い写真応援キャンペーン」を実施します。
【サービス概要】
「結婚したくても出会いがない」「第一印象で損をしている気がする」といった悩みを抱える方が増え、生涯未婚率の上昇が社会問題となっています。
しかし、結婚生活は喜びや安心、そして何よりも心の支えが生まれる素晴らしいものです。私たちは、その幸せな未来を諦めてほしくありません。
この度、お客様の魅力を最大限に引き出す婚活写真・お見合い写真の格安撮影サービスのオプションを、よりリーズナブルにご利用いただける応援キャンペーンを実施します。
すでに業界内でも格安な価格設定でありながら、期間限定でさらに手の届きやすい価格を実現。
近ごろの物価高もあり、婚活は費用がかさむこともありますが、経済的な負担を気にせず、婚活の第一歩を踏み出せるよう、心から応援します。
キャンペーン名称：婚活写真・お見合い写真応援キャンペーン
対象サービス：全データメール送信サービス（通常価格2,200円）
キャンペーン内容：全データメール送信サービス利用料を半額の1,100円でご提供
キャンペーン期間：2025年10月21日～2025年10月23日の3日間
キャンペーン対象のお客様：婚活写真撮影のお客様。
キャンペーン参加条件：x（旧twitter）のアカウントをお持ちで、撮影終了時までに後楽園スタジオx（旧twitter）をフォローしている方で、撮影した写真をx（旧twitter）にて投稿して頂ける方が対象です。
詳細url : https://www.sweetpv.com/campaign/news14.html
【後楽園スタジオ】
後楽園スタジオは、プロが高級感のある白背景にて宣材写真、婚活写真などプロフィール写真、家族写真など記念写真、就活の証明写真などを撮影する東京都内の写真館です。
＜＜後楽園スタジオの特徴＞＞
〇格安料金5980円/30分
〇プロカメラマンが撮影
〇全撮影データお渡し無料
〇撮影カット数無制限
〇高級感のある白背景で撮影
＜＜所在地＞＞
東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
＜＜後楽園スタジオurl＞＞
https://www.sweetpv.com
＜＜後楽園スタジオのメインサービス＞＞
宣材写真、オーディション写真、婚活写真などプロフィール写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/profile.html
お宮参りの写真、家族写真など記念写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/souvenir.html
就活写真、受験写真、アメリカビザの写真など証明写真の撮影
https://www.sweetpv.com/idphoto.html
ヘアメイクサービス（美容室併設）
https://www.sweetpv.com/hairmake.html
出張写真撮影
https://www.sweetpv.com/trip.html
商品写真撮影
https://www.sweetpv.com/object.html
webサイト制作
https://www.sweetpv.com/web-creation/
【会社概要】
会社名：スイート有限会社
所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
URL：https://www.j-sweet.com
事業内容：後楽園スタジオの運営
【本件に関するお問合せ】
担当者：瀧下千秋
E-Mail：kourakuen.studio@gmail.com
配信元企業：スイート有限会社
