２日に６回舞台挨拶、アジアのパワー系アクション俳優 大東賢、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演するアジアのパワー系アクション俳優の大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ、更に劇場が２つ追加して上映される事により、大東賢監督が２日で６日の舞台挨拶をする事になりました。
また、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が掲載されたポスターも完成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331141&id=bodyimage1】
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
*１０月５日（日）～１０月１２日（日）
５日（日）１９時３０分～２０時４３分
６日（月）～９日（木）１８時00分～１９時２３分
８日（水）舞台挨拶 裏地圭（出演）
１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
*１０月１０日（金）～１０月１２日（日）
１８時３０分～１９時５３分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
やまなみホール 兵庫県丹波市山南町谷川１１１０
*１０月１１日（土）～１０月１３日（月）
１０時００分～１１時５５分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331141&id=bodyimage2】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされ話題になっています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331141&id=bodyimage3】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント.
《丹波国際映画祭》
☆１０月５日（日）～１０月１２日（日）
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
５日（日）１９時３０分～２０時４３分
６日（月）～９日（木）１８時00分～１９時２３分
８日（水）舞台挨拶 裏地圭（出演）
１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
１０月１０日（金）～１０月１２日（日）
また、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が掲載されたポスターも完成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331141&id=bodyimage1】
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
*１０月５日（日）～１０月１２日（日）
５日（日）１９時３０分～２０時４３分
６日（月）～９日（木）１８時00分～１９時２３分
８日（水）舞台挨拶 裏地圭（出演）
１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
*１０月１０日（金）～１０月１２日（日）
１８時３０分～１９時５３分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
やまなみホール 兵庫県丹波市山南町谷川１１１０
*１０月１１日（土）～１０月１３日（月）
１０時００分～１１時５５分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331141&id=bodyimage2】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされ話題になっています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331141&id=bodyimage3】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント.
《丹波国際映画祭》
☆１０月５日（日）～１０月１２日（日）
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
５日（日）１９時３０分～２０時４３分
６日（月）～９日（木）１８時00分～１９時２３分
８日（水）舞台挨拶 裏地圭（出演）
１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
１０月１０日（金）～１０月１２日（日）