THE OWNER
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補助金・助成金を経営の推進力に変えるために知っておくべき基礎知識
補助金や助成金は、中小企業や小規模事業者の資金調達手段の一つだ。様々な種類や規模のものがあるが、手続きや管理の煩雑さもあり、各事業者が十分に…
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地方企業の活性化を考える 〜 いかにして企業寿命を伸ばすのか？ 〜
2025年問題、物価の上昇、コロナ禍で必ずしもモノが売れない時代の到来──。この数年で日本の中小企業を取り巻くさまざまな問題が浮き彫りになりつつ…
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中小企業オーナー必見！ 元銀行員が明かす資金調達を成功させる5つのポイント
資金調達を検討している中小企業オーナーが今すぐ実践できる対処法をご紹介しよう。どのような時に資金調達すべきなのか。だれに相談すればいいのか。…
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日本M&AセンターHDと十六FG、地域課題の解決に向けた合弁事業を本格検討
2023年4月6日、株式会社日本M&Aセンターホールディングスは、株式会社十六フィナンシャルグループと事業承継・経営承継の支援に関する合弁事業の…
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鶏皮串1本50円、生ビール1杯190円“コンビニより安い”居酒屋「新時代」グループ500店舗めざす など【人気過去記事総まとめ】
2023年が始まって3ヶ月。今年度も間もなく終わり、新たな門出も目前だ。THE OWNERでは今年度にヒットした記事を振り返る人気過去記事総まとめを特集。…
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ゴルフ接待は経費で落とせるのか／ゴルフや読書、ドライブがビジネスにもたらす効果とは？【人気過去記事総まとめ】
2023年が始まって3ヶ月。今年度も間もなく終わり、新たな門出も目前だ。THE OWNERでは今年度にヒットした記事を振り返る人気過去記事総まとめを特集。…
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一族を繋ぐ未来への責任 事業承継のカギは「スチュワードシップ」
家族の数だけ家族のかたちがある。それと同じように、ファミリービジネスの有り様も千差万別だ。数世代で途絶えてしまうファミリービジネスもあれば、…
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ファミリービジネスの承継に向けて考えたい「プロ経営者」という選択肢
代々受け継がれてきた家業も、いつかは終わりが来る。だが、できることならば、その「いつか」が自分の代であってほしくない──。これはすべての企業…
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ファミリービジネスが日本の経済を底上げしていける深い理由
日本企業の大半はファミリービジネスだと言っても過言ではない。そして、世界がVUCAの時代に突入した今、ファミリービジネスの強さはそのまま日本の強…
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実は日本企業の90％以上!? 知られざるファミリービジネスの底力とは
オーナー企業、同族企業とも呼ばれるファミリービジネスは、日本の上場企業の52.9％を占める。非上場企業も含めるとその比率は実に90%以上であり、こ…
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先が見えない時代だからこそ今すぐ中小企業オーナーが取るべき行動
日本の経済成長率はバブル崩壊後の2000年代から横ばいのままだ。そして今、もともと経済が低迷しているところにコロナ禍が追い打ちをかけ、事業再編を…
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“隠せない時代”の企業成長に必要な「人的資本経営」成功のポイント
近い将来に企業の人的資本の情報を有価証券報告書に記載することが義務化される。そのため、企業にとって従業員エンゲージメントが経営戦略の重要なテ…
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中小企業におけるウェルビーイングとは？
昨今、“ウェルビーイング”という言葉をよく耳にするようになった。直訳してしっくりくる日本語がなく、何とも言い表しにくい用語だ。今回は、そんな…
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人材難を乗り越えるカギは「選ばれる」こと
右肩上がりの成長を遂げてきた建設業界。一方で高齢化による職人不足が深刻化していくと言われています。さらに2024年には労働基準法の改正によって労…
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神戸大学と日本M&Aセンターが産学連携、M&Aの研究支援で中小企業の廃業を阻止する
神戸大学大学院経営学研究科と日本 M&A センターホールディングスは9月27日、神戸大のキャンパスで記者会見を開催し、中小企業のM&Aに関する…
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中堅・中小企業がSDGs定量化で人材採用力を高める方法
■学生は企業の知名度よりもSDGsの取り組みを重視。企業選びの新たな重要指標2015年に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）は、行政やビジネス…
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「ラーメン二郎」はなぜ、人々の心と胃袋を掴んで離さないのか
大きな丼に山盛りにされた麺と野菜が特徴的な「ラーメン二郎」は、「ジロリアン」と呼ばれる熱狂的なファンを持ち、根強い人気を持つ。二郎に影響を受…
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日本のIPO市場が活況！ 2022年前半の上場企業や騰落率を分析
2022年前半、国内の新規公開株（IPO）が相次いで公開価格以上の初値を付けるなど、市場の活況ぶりが見て取れた。中には3倍以上の初値が付いた企業もあ…
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投資トレンドはハイリターンを狙える未公開株 甘い誘いには要注意！
証券取引所に上場していない企業の株式「未公開株」への投資に注目が集まっているようだ。大手信託グループも、個人投資家への未公開株提供を始める方…
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「米歴代で2番目に人気のない大統領」 バイデン大統領の支持率低下が止まらない
米バイデン大統領の支持率低下が止まらない。オミクロン株のまん延やインフレを背景に、7月下旬の支持率は過去最低水準を更新した。11月の中間選挙を…