宮田俊哉、キスマイは「世界で一番かっこいいグループ」“13時間～14時間”撮影のMV撮影語る
【モデルプレス＝2026/10/04】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が10月4日、都内で開催されたアニメ『カードファイト!! ヴァンガード Divinez 運命星戦編』劇場先行上映 公開記念舞台あいさつに声優の川島零士、幸村恵理、森嶋秀太とともに出席。本作のテーマソングについて話す場面で、Kis-My-Ft2のことを「世界で一番かっこいいグループ」だと話した。
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今作で「Divinez」が完結するということで、主人公・明導アキナの声を担当した宮田は「寂しい」と吐露。「無事に完結できた、ということと、もうちょっとアキナを演じたかったな、という気持ちがある」と告白した。台本を読みアキナの姿勢を見て「俺も気合い入れてここまでやってきたけど、最後はヴァンガードを全力で楽しむのがアキナを演じる上での正解なんだ」と思ったそうで「ヴァンガード楽しい～！というつもりで最後は演じさせてもらいました」と振り返った。
本作のテーマソングはKis-My-Ft2の「Escape」。宮田は作詞にも挑戦しており「作家さんと共作という形ではあるんですけど、僕が作ったものに対して『これはこういうふうにしたらどう？』とアドバイスをいただいたり。何回かラリーをしながら作り上げていきました」と語った。
作詞する上で台本を見直したという宮田は「一番最初の、Divinezが始まったときの台本を出してきて。このときってどうだったっけな？って」と回想。「全部の振り返りになるのではなくてちゃんと運命星戦編の主題歌にしなければいけない。でもやっぱり歴史を辿っていかないとここにたどり着けないな、と思ったので1から読み直した」と説明した。
さらに宮田は「キスマイってかっこいいじゃないですか？世界で一番かっこいいグループじゃないですか？そこが相まって相乗効果が生まれる楽曲になったらいいな、という思いでずっとやっていました」とにっこり。ミュージックビデオを撮影する上でかかった時間を聞かれると「朝入ってダンスシーンを全部撮って。それから一人ひとりのシーンにいったんですけど、僕は最初に終わって夜の12時ぐらいだった」と答えた。宮田は「それでも13時間～14時間くらいは撮ってて。最後が二階堂（高嗣）だったんですけど、朝4時半くらいまで撮ってたと聞きました。彼は24時間くらい…」と明かした。
最後に宮田は「僕は明導アキナを約3年間演じてきて、とにかくまっすぐに何かにぶつかっていくってかっこいいなと改めて思いました」としみじみ。「僕もいろんなことにこれからも挑戦していきたいなと思いますし、いろんなことにぶつかっていきたいなと思えるような、そんな刺激をくれた男の子でした」と続け「彼の思いを背負ってこれからも生きていきたいなと思います」と誓った。（modelpress編集部）
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◆宮田俊哉、テーマソングについて語る
今作で「Divinez」が完結するということで、主人公・明導アキナの声を担当した宮田は「寂しい」と吐露。「無事に完結できた、ということと、もうちょっとアキナを演じたかったな、という気持ちがある」と告白した。台本を読みアキナの姿勢を見て「俺も気合い入れてここまでやってきたけど、最後はヴァンガードを全力で楽しむのがアキナを演じる上での正解なんだ」と思ったそうで「ヴァンガード楽しい～！というつもりで最後は演じさせてもらいました」と振り返った。
作詞する上で台本を見直したという宮田は「一番最初の、Divinezが始まったときの台本を出してきて。このときってどうだったっけな？って」と回想。「全部の振り返りになるのではなくてちゃんと運命星戦編の主題歌にしなければいけない。でもやっぱり歴史を辿っていかないとここにたどり着けないな、と思ったので1から読み直した」と説明した。
さらに宮田は「キスマイってかっこいいじゃないですか？世界で一番かっこいいグループじゃないですか？そこが相まって相乗効果が生まれる楽曲になったらいいな、という思いでずっとやっていました」とにっこり。ミュージックビデオを撮影する上でかかった時間を聞かれると「朝入ってダンスシーンを全部撮って。それから一人ひとりのシーンにいったんですけど、僕は最初に終わって夜の12時ぐらいだった」と答えた。宮田は「それでも13時間～14時間くらいは撮ってて。最後が二階堂（高嗣）だったんですけど、朝4時半くらいまで撮ってたと聞きました。彼は24時間くらい…」と明かした。
◆宮田俊哉、作品への思い語る
最後に宮田は「僕は明導アキナを約3年間演じてきて、とにかくまっすぐに何かにぶつかっていくってかっこいいなと改めて思いました」としみじみ。「僕もいろんなことにこれからも挑戦していきたいなと思いますし、いろんなことにぶつかっていきたいなと思えるような、そんな刺激をくれた男の子でした」と続け「彼の思いを背負ってこれからも生きていきたいなと思います」と誓った。（modelpress編集部）
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